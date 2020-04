Finanzberater mit Durchhaltevermögen

Gransee

Eigentlich wollte Meik Lubahn am 1. Mai die Türen seines Büros in der Breitscheidstraße 78/Ecke Kreuzstraße weit öffnen und so den Gästen Blicke hinter die Kulissen ermöglichen. Er wollte ihnen sagen, dass ein Vermögensberater nicht nur für seine Kunden zur Stelle, ist, wenn es um das Anlegen von Erspartem geht. Sondern dass er auch für alle jene offene Ohren hat, die Geld oder Fördermittel nötig haben – zum Beispiel, weil sie ein Haus errichten oder sich eine berufliche Existenz aufbauen wollen. „Erfolg ist planbar“, sagt Meik Lubahn immer und fordert die Leute mit Vorliebe auf, „heute schon an morgen zu denken“. Und weil der Seilershofer das bereits seit dem 1. Mai 1995 tut, also seit 25 Jahren, müssen seine Worte offensichtlich bei vielen Leuten auf fruchtbaren Boden gefallen sein. Andernfalls wäre der gelernte Kaufmann mit seinem Büro der Deutschen Vermögensberatung heute wohl nicht mehr in Gransee zu finden.

Der Schreibtisch von von Meik Lubahn steht inzwischen in seiner Regionaldirektion in der Granseer Breitscheidstraße 78/Ecke Kreuzstraße. Quelle: Uwe Halling

Das erste Domizil des heute 57-Jährigen, der als Sponsor auch so manchem Verein der Region unter die Arme greift, befand sich in der Breitscheidstraße 57, ein Büro von 30 Quadratmetern. Zwei Jahre später bezog er größere Räume über der Granseeer Volksbankfiliale, bevor er 2017 im Büro- und Wohnhaus in der Breitscheidstraße 78 sesshaft wurde. Dort gab es viel zu tun, um das Büro für den Arbeitsalltag herzurichten. Schließlich sollen sich die Kunden dort wohl fühlen und in angenehmer Atmosphäre über ihre Zukunftspläne reden. „Wir haben von Beginn an den Fokus auf Kunden- und Partnergewinnung gelegt“, sagt Meik Lubahn. Dafür seien eine sehr gute Aus- und Weiterbildung, viel Fachwissen und soziale Kompetenz nötig. In seiner Regionaldirektion arbeiten zwölf hauptberufliche Vermögensberater – in Büros in Zehdenick, Templin, Kurtschlag und Flecken Zechlin.

Tochter Alexandra steht Meik Lubahn als erfahrene Büroassistentin zur Seite. Quelle: Uwe Halling

Sein eigenes Büro in Gransee leitet seit 20 Jahren Tochter Alexandra. Sie ist für viele Kunden erste Ansprechpartnerin und formuliert aus deren Wünschen die Aufgaben, die es zu lösen gilt. Ehefrau Helga ist im Home Office tätig und kümmert sich um die Buchhaltung.

Wer das Team gerne kennenlernen möchte oder sich für den Ausbildungsberuf des Vermögensberaters interessiert - nach Corona ist Gelegenheit dazu. Dann soll der Tag der offenen Tür nachgeholt werden.

Von Bert Wittke