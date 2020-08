Zehdenick

Ein 23-jähriger Mann angelte am Mittwoch in der Nähe von Zehdenick an der Oberen-Havel-Wasserstraße mit einer Spinnangel auf Raubfisch. Bei der Kontrolle konnte er keinerlei Berechtigungsnachweise vorlegen. Bei der Befragung gab er an, nicht im Besitz eines Fischereiausweises und einer Angelberechtigung zu sein.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Fische gefangen. Die Angel wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Fischwilderei aufgenommen.

Von Bert Wittke