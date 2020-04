Flatterband gegen Corona? Pausenhof grenzt an Quarantänestätte

Zehdenick

Etliche Eltern von Zehntklässlern, die in der Exin-Oberschule in Zehdenick unterrichtet werden, sind entsetzt. Ihre Kinder bereiten sich gegenwärtig auf die in der kommenden Woche beginnenden Abschlussprüfungen vor und besuchen daher seit Montag wieder täglich den Unterricht und die vorbereitenden Konsultationen. Dazu gehört auch der 17-jährige Julien-Poul aus der Klasse 10b. Seine Mutter Steffi Quandt ist stellvertretende Elternsprecherin und hat kurz vor dem Schulbeginn durch einen Brief von Schuldirektor Karl-Heinz Jünger von einer Begebenheit erfahren, die sie für völlig unbefriedigend hält. Zudem, so findet die 38-Jährige, seien die Eltern von diesem Umstand erst viel zu spät in Kenntnis gesetzt worden.

Landkreis sieht keine Gefahr für Schüler und Lehrer

Demnach soll das Lehrlingswohnheim, das zwischen Sportplatz und Schule liegt, zwischenzeitlich als Quarantänestation für fünf Corona-Erkrankte und drei Verdachtsfälle umgenutzt worden sein. Die Schule, so heißt es, sei darüber nicht informiert worden. Karl-Heinz Jünger habe daraufhin die Kreisverwaltung darum ersucht, die Personen bis zum Schulbeginn zu verlegen. Darauf habe er jedoch eine abschlägige Antwort erhalten, weshalb der Direktor das Staatliche Schulamt um Hilfe bat. Doch auch dieser Behörde sei mitgeteilt worden, dass von den Bewohnern des Wohnheimes keine Gefahr für Schüler und Lehrer der Schule ausgehen könne, da sie sich in Quarantäne befänden. Es sei vereinbart worden, dass der Eingang des Wohnheimes von Wachschützern kontrolliert wird und ein Teil des Schulhofes vor dem Wohnblock abgesperrt wird. Die Schüler sollten durch die Klassenlehrer belehrt werden, dass sie diesen Bereich des Hofes nicht betreten dürfen. Zudem werde ein Lehrer in den Hofpausen an der Grenze zu dem sensiblen Bereich die Aufsicht führen.

Absperrung nur mit Flatterband

Steffi Quandt hält die räumliche Nähe der Schule zum Wohnheim und dessen Bewohnern in diesen Zeiten trotz all der geschilderten Maßnahmen für nicht haltbar. „Ich finde es makaber, dass ein Schulhof, auf dem sich jetzt auch wieder Schüler befinden, an eine Quarantäne-Einrichtung grenzt“, sagt sie. Zudem sei der Bereich lediglich mit rotem Flatterband gesperrt worden. Und schließlich sei niemand rechtzeitig über diese Situation informiert worden. Nach Meinung der stellvertretenden Elternsprecherin gebe es in der Stadt überdies auch andere Einrichtungen, in denen man die Zehntklässler hätte ersatzweise unterrichten können, die Havellandgrundschule zum Beispiel oder auch die alte Exinschule.

Ähnlich wie Steffi Quandt denkt auch Beate Rurkowski. Sie hat eine Tochter, die ebenfalls die zehnte Klasse der Exin-Oberschule besucht. „Meine Tochter gehört bezüglich der Corona-Pandemie zu einer Risikogruppe“, sagt sie. „Sie können sich vorstellen, wie mir zumute ist, wenn ich höre, dass sich erkrankte Personen oder Verdachtsfälle in der Nähe befinden“, sagt sie.

Positiv getestete Personen aus Hennigsdorf

Auf Nachfrage beim Landkreis erfuhr die MAZ am Mittwoch, dass am 12. April im Wohnheim des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums Zehdenick eine positiv getestete Person und drei Kontaktpersonen untergebracht wurden. Dies habe die Kreisverwaltung noch am selben Tag öffentlich gemacht. Alle vier Personen, so heißt es in der Antwort weiter, hätten bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden können. Weiterhin seien am 18. April drei positiv getestete Personen sowie vier Kontaktpersonen in der Einrichtung untergebracht worden, für die nach aktuellem Stand eine häusliche Quarantäne angeordnet ist. Ziel der Umzugsmaßnahme sei die räumliche Trennung positiv und negativ auf das Coronavirus getesteter Personen. Die positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sowie ihre Kontaktpersonen seien Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Hennigsdorf.

Wachschutz kontrolliert die Einhaltung

Aktuell, so die Kreisverwaltung, seien maximal 56 Schülerinnen und Schüler an der Exin-Oberschule in Zehdenick vor Ort. Zudem gebe es mehrere Zuwegungen zum Gebäude. „Der große Pausenhof“, so heißt es in der Antwort des Kreises, „ist so abgetrennt worden, dass Berührungspunkte zwischen Wohnheim und Schule ausgeschlossen sind.“ Für alle positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sowie ihre direkten Kontaktpersonen sei eine häusliche Quarantäne angeordnet. Die Einhaltung der Quarantäne werde durch Mitarbeiter des Wachschutzes kontrolliert. Ein Kontakt zwischen unter Quarantäne stehenden Personen und der Schülerschaft sei daher ausgeschlossen. Eine Gefährdung der Schülerschaft liege nicht vor.

Von Bert Wittke