Flaute in den Reisebüros im Norden Oberhavels

Oberhavel

Von der Corona-Krise zum Corona-Sommer – im Jahr 2020 ist gefühlt alles anders, trotz der Lockerungen. Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiterhin, auch im Urlaub. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Verhalten der Leute, die sonst gerne in ihrem Jahresurlaub in die Ferne schweifen. Viele bleiben daheim oder suchen sich Ziele innerhalb von Deutschland. Die Ostsee zum Beispiel, den Harz oder den Thüringer Wald. Die Reisebüros bekommen die Verunsicherung und auch die Angst der Menschen, dieses Jahr unbeschwert in den Urlaub zu fahren, ganz besonders zu spüren.

Keine Buchungen mehr seit Corona-Ausbruch

„Seit es im März mit der Corona-Pandemie losging, hatte ich hier bei mir keinerlei Buchungen mehr“, berichtet Doreen Riensberg von „Coffee & Travel“ in Fürstenberg mit einer Portion Enttäuschung in der Stimme. Verständlich, schließlich ist sie gelernte Reiseverkehrsfrau und seit 30 Jahren geübt darin, ihren Mitmenschen zu schönen Reisezielen und erholsamen Urlaubstagen zu verhelfen. Doch Corona hat diesem Vorhaben zumindest für diese Saison einen dicken Riegel vorgeschoben. „Selbst die Nachfrage nach Reisen, ohne etwas zu buchen, ist sehr verhalten“, sagt sie. Die Mehrheit der Leute sei ängstlich und überaus vorsichtig. Viele würden versuchen, sich Quartiere an der Ostsee zu suchen. Da jedoch etliche Urlauber diese Idee haben, sei an der Küste für die Sommermonate so gut wie alles ausgebucht.

Anzeige

Haupttätigkeit: Stornierungen

Ihre vorrangige Tätigkeit in Verbindung mit dem Reisebüro, so sagt Doreen Riensberg, sei das Abarbeiten von Stornierungen. Hin und wieder seien auch höherwertige Reisen auf das kommende Jahr umgebucht worden. Wenn sie von den Vermittlungen, so ist Doreen Riensberg überzeugt, leben müsste, hätte sie wohl längst Konkurs anmelden müssen, zumal auch die Provisionen für bereits abgeschlossene,dann aber abgesagte Reisen, wieder zurückgebucht werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Café und Bio-Laden als Rettungsanker

„Das Café und der Bio-Laden haben mich gerettet“, sagt die gebürtige Fürstenbergerin, die das Geschäft einst von ihrer Mutter übernommen hat. Wenn die Leute schon nicht verreisen, so hätten sie sich wenigstens den Appetit auf frisches Brot und Brötchen, Kaffee und Kuchen bewahrt. Und bei Doreen Riensberg gibt es wirklich leckeres Backwerk. Alles, was dort in der Ravensbrücker Dorfstraße 38a an Kuchen oder Torten verkauft wird, hat die 50-Jährige selbst zubereitet. Kein Wunder, dass sie manchmal nicht mehr als vier Stunden Schlaf findet, bevor sie ihr Tagewerk beginnt. „Anfänglich habe sie natürlich nur außer Haus verkauft, jetzt könnten die Leute unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln auch wieder bei ihr Platz nehmen. Neben dem Café hat sich Doreen Riensberg auch noch ein kleines Angebot an Bio-Produkten zugelegt. „Das wird gut angenommen“, sagt sie, weil viele Leute solche Dinge vermisst haben. Frisches Gemüse , gesunde Brot- und Brötchensorten und ihr selbst gebackener Kuchen ließen sich gut an den Mann und die Frau bringen.

Bitte keine zweite Corona-Welle im Herbst

Ein wenig grusele es sie vor dem Winter, sagt Doreen Riensberg. Aber sie baue darauf, dass sich Pandemielage bis dahin bessere. Die Reiseverkehrsbranche habe in der Vergangenheit immer wieder mal unter Naturkatastrophen, Terroranschlägen oder kriegerischen Auseinandersetzungen zu leiden gehabt. Aber die Deutschen seien ein reiselustiges Völkchen und würden meist sehr schnell vergessen.

Thomas Cook war noch nicht das Ende

„Eigentlich habe ich gedacht, dass es nach den Pleiten der Fluggesellschaften Air Berlin, Germania und Thomas Cook nicht mehr schlimmer werden kann“, sagt Romana Goschin vom Reiseservice Braun & Co in der Zehdenicker Dammhaststraße 33. Aber sie habe sich geirrt. Corona habe das Buchungsaufkommen dieses Jahr im Vergleich zu 2019 um rund 90 Prozent einbrechen lassen. Deshalb, so Romana Goschin, sei ihre Kollegin bereits seit Mitte März in Kurzarbeit und das Büro der Reiseserviceeinrichtung nur verkürzt von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeit ist Romana Goschin aber über Handy erreichbar. Wenn Leute dieser Tage verreisen, seien sie oftmals mit dem Auto unterwegs – nach Kroatien, Polen oder innerhalb von Deutschland. Nur selten würden noch Flugreisen unternommen, zumal auch viele Flüge immer wieder gestrichen oder geändert werden. Zudem würden viele zusätzliche Formulare und Erklärungen, die in Corona-Zeiten verlangt werden, die Leute verunsichern.

Sommergeschäft hat sich erledigt

„Ich denke, das Sommergeschäft hat sich für uns so gut wie erledigt“, sagt Romana Goschin. Sie hoffe nun mit Blick auf die Herbstferien darauf, dass uns keine zweite Corona-Welle ereilen werde. Gut wäre auch wenn die Leute, die in den Urlaub gefahren oder geflogen sind, viel Gutes von ihren Ferien berichten können. Das hätte dann sicher einen guten Werbeeffekt.

Sie selber, so Romana Goschin, die in Badingen wohnt, habe eigentlich im April eine Kreuzfahrt machen wollen, die jedoch abgesagt wurde. Nun wolle sie das Geld so gut es geht zusammenhalten und ihren Reiseservice möglichst gut durch die wirtschaftlich angespannte Corona-Zeit bringen.

Ramona Kubale vom Granseer Reisecenter Rolff ist dankbar, dass sich vor allem viele Stammkunden in dieser Coronakrise solidarisch zeigen. Quelle: privat

Büroleiterin Ramona Kubale vom Granseer Reisecenter Rolff ist dankbar - denn viele ihrer Stammkunden zeigten sich während der Coronakrise solidarisch. Zumeist seien Betroffene auf eine Gutscheinregelung eingegangen und gaben sogar schon jetzt Zusagen für eine Buchung im kommenden Jahr. „Dennoch ist das Buchungsverhalten insgesamt dramatisch zurückgegangen“, berichtete Ramona Kubale sichtlich besorgt.

Leute sind vorsichtig und buchen kurzfristig

Waren es in der Sommersaison 2019 noch Reisen nach Südafrika oder eine Fahrt auf der „Aida“, so wählten Kunden im Reisecenter Rolff in diesem Jahr ihren Urlaubsort eher in der Bundesrepublik oder auch mal in den Nachbarländern Österreich oder Dänemark. An Normalität im Reiseverkauf kann Ramona Kubale noch lange nicht denken. Die Leute seien vorsichtig und buchten oftmals kurzfristig. So hat eine Familie ihren Sommerurlaub an einem Tag gebucht und ist direkt am nächsten in den Harz gefahren. Ramona Kubale rät ihren Kunden in diesem Jahr zum Urlaub im Bayerischen Wald oder an der Nordsee.

Von Bert Wittke