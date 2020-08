Fleisch-Ess-Lust bei der Bergsdorfer Agrar GmbH

Bergsdorf

Satt dunkelrot – fest in der Struktur und fein fettmarmoriert: Hochwertiger als das Bergsdorfer Wiesenrind kann Fleisch kaum sein. Das liegt vor allem daran, dass es den Tieren bei Christoph Lehmann und seinem Team von der Agrar GmbH Bergsdorf gut geht. Die Rinder wachsen in Mutterkuhhaltung im Herdenverband auf und verbringen fast ihr ganzes Leben draußen auf den Wiesen rund um Bergsdorf. Das gilt übrigens auch für den Winter. Dann halten sich die Tiere allerdings auf den Koppeln am Fichtenberg auf.

Das Landwirtschaftsunternehmen in Bergsdorf hat sich auf die Zucht und das Veredeln von Mastrindern der Rasse Uckermärker spezialisiert. Quelle: Uwe Halling

Spezialisiert hat sich das Landwirtschaftsunternehmen auf die Zucht und das Veredeln von Mastrindern der Rasse Uckermärker. Die Flächen werden modern und mit ressourcenschonenden Anbaumethoden bewirtschaftet. Neben Raps und Mais werden auf mehr als 600 Hektar Boden Weizen, Roggen und Gerste angebaut, Futtermittel verkauft, unter anderem auch gentechnikfreies Geflügelfutter.

Vermarktet wird direkt vor Ort in Bergsdorf. Quelle: Uwe Halling

Dabei liegt Geschäftsführer Christoph Lehmann, der das Unternehmen seit 2008 lenkt und leitet, das Thema Wertschätzung am Herzen. „Neben der Produktion ist es uns wichtig, Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu schaffen, zu sichern und uns als mittelständisches Unternehmen gesellschaftlich zu engagieren“, sagt der 39-jährige studierte Landwirt. Jedes Jahr bietet die Agrar GmbH Bergsdorf deshalb auch einen Ausbildungsplatz zum Tierwirt oder Landwirt sowie studentische Praktika an. „Wir suchen stets nach interessierten jungen Menschen, die sich eine Zukunft auf dem Land aufbauen möchten. Dafür bieten wir eine abwechslungsreiche Ausbildung an, die alle unsere Tätigkeitsbereiche berührt – von der Tierzucht bis zum Pflanzenbau“, unterstreicht Christoph Lehmann. Herzstück des Unternehmens ist jedoch die Marke „Bergsdorfer Wiesenrind“ und die Direktvermarktung der Produkte. Von der Geburt bis zum fertigen Lebensmittel hundertprozentige Transparenz – das ist der Anspruch von Christoph Lehmann. Besucher können sich davon jederzeit auf dem Hof in Bergsdorf überzeugen. Auch ein Blick in das hofeigene Schlachthaus ist dabei möglich. Ein lang ersehnter Traum des Landwirtes, der sich 2019 erfüllt hat. „Unser Wunsch war es stets, dass alles in unserer Hand liegt, unsere Rinder hier nicht nur geboren werden und leben, sondern auch auf unserem Hof möglichst schonend geschlachtet werden“, sagt der Fachmann.

Das Fleisch vom Wiesenrind ist fest in der Struktur und fein fettmarmoriert. Quelle: Regio Nord/André Wirsig

Neben frischem Rindfleisch hat die Agrar GmbH Bergsdorf auch Wurst und Aufschnitt und Fertiges aus dem Glas im Angebot wie Gulasch, Rouladen, Soljanka, Tafelspitz und Schaufelbraten – hausgemacht nach eigenen Rezepturen, natürlich ohne Farb- und Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. Das Konzept hat längst die regionalen Gastronomen überzeugt und auch auf dem Berliner und Brandenburger Markt kommt Christoph Lehmanns Bergsdorfer Wiesenrind gut an. Zuletzt reihte sich das hochgelobte Restaurant „Inspektorenhaus“ in Brandenburg an der Havel in die Liste seiner Kunden ein.

Der Hofladen ist Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet, Samstag von 9 bis 12 Uhr, nach Absprache gern auch außerhalb dieser Zeiten und am Wochenende.

Für weitere Informationen zur Agrar GmbH und zum Bergsdorfer Wiesenrind: www.wiesenrind.de. Für Vorbestellungen erreichen Sie das Team unter 033088/5 02 47 oder 0160/93 18 97 36.

