Fördermittel für gemeinnützige Vereine

Birkenwerder

„Für uns ist das eine große Ehre und Freude zugleich, dass Sie unsere Waldschule ausgesucht haben, gerade in einer für uns sehr schwierigen Zeit“, ließ Sybille Strehle, Geschäftsführerin der Waldschule Briesetal, ihren Glücksgefühlen freien Lauf. Am Freitagvormittag überreichte Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ( MBS), gemeinsam mit Landrat Ludger Weskamp der Waldschule Briesetal stellvertretend für insgesamt 45 Fördermittelempfänger die Zuwendungsbestätigung der MBS.

Andreas Schulz überreicht Sybille Strehle die Zuwendungsbestätigung. Quelle: Robert Roeske

Insgesamt über 96 000 Euro schüttet die Mittelbrandenburgische Sparkasse im ersten Halbjahr 2020 an Vereine, Projekte und Initiativen im Landkreis Oberhavel aus. „Auch in schwierigen Zeiten stehen wir an der Seite der Vereine in Oberhavel und werden unser Engagement nicht nur beibehalten, sondern noch finanziell ausbauen“, kündigte MBS-Vorstand Andreas Schulz an. Auf die sonst übliche feierliche Übergabe der Spendengelder im Kreistagssaal musste in diesem Frühjahr aufgrund der CoronaPandemie verzichtet werden.

Zweimal im Jahr reicht die MBS Spendengelder in Oberhavel an gemeinnützige Vereine und Organisationen aus, die sich in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales engagieren. Dieses Mal können durch die Fördermittel unter anderem Trainingsmaterialien für den Oranienburger Basketball Verein e.V., Sportausrüstung für den Häsener Sportverein e.V. und ein Trainingsboot für den Fürstenberger Yachtclub e.V. angeschafft werden. Die Kunstfreunde Zehdenick e.V. können einen Workshop zum Thema „Kunst im und aus dem Wald“ durchführen, die Jugendfeuerwehr in Zehlendorf Ausbildungsmaterialien beschaffen und die Freunde des Wildtierparks Germendorf-Oranienburg e.V. wollen ein großes Gehege für zwei Schneeleoparden errichten. Besonders hart betroffen von der Corona-Pandemie war und ist die Waldschule Briesetal, vor Coronazeiten einer der meistbesuchtesten Waldschulen in Brandenburg. Seit dem 18. März sind die Eingangstüren der Waldschule, die als einzige in Brandenburg in freier Trägerschaft als gemeinnütziger Verein agiert, allerdings geschlossen. „Der Wegbruch der Einnahmen anhand der Corona-Pandemie hat uns besonders hart getroffen“, berichtet Sybille Strehle. Ab dem 1. Juli wird die Waldschule allerdings wieder öffnen können.

Die nun fließenden Fördermittel für die Waldschule sollen in Projekte zum Thema Klimawandel fließen. Staatlich zertifizierte Waldpädagogen begleiten die Schülerinnen und Schüler und führen sie auf spielerische Art an das Thema heran. „Gerade in diesen Tagen ist das fortwährende Engagement ein gutes und wichtiges Zeichen der Kontinuität“, zeigte sich auch Landrat Ludger Weskamp glücklich.

Von Knut Hagedorn