Förderung für Sport und Kultur: Anträge können ab sofort eingereicht werden

Oberhavel

Mehr als 60 Projekte haben in Oberhavel in der ersten Jahreshälfte von der Sportförderung des Landkreises profitiert: Fast 40 000 Euro stellte der Landkreis dafür zur Verfügung. Auch für das zweite Halbjahr können wieder Vorhaben von Sportprojekten gefördert werden. Die Antragsfrist dafür endet am 31. Juli 2021. Insgesamt standen für das laufende Jahr 153 600 Euro bereit, davon sind 53 600 Euro nicht abgerufene Restmittel aus 2020. Daher können sich Sportvereine freuen: 113 000 Euro stehen für ihre Vorhaben von Juli bis Dezember noch zur Verfügung.

Bisher sind fast 30 Projektförderanträge in Höhe von rund 10 000 Euro in der Kreisverwaltung eingegangen. „Es dürfen gerne noch mehr werden“, wirbt der zuständige Dezernent, Matthias Rink, um Bewerbungen für die Fördermittel: „Gerade jetzt, wo sinkende Inzidenzwerte schrittweise Öffnungen auch im sportlichen Bereich möglich machen, werden unsere Vereine in Oberhavel sicher an einigen Stellen Nachholbedarf haben: Ob Trainingslager oder Wettkampf: Die Sportförderung des Landreises setzt genau hier an und greift den Vereinen finanziell unter die Arme.“

250 Euro für Projekte im regionalen Bereich

Die beantragten Projekte werden gemäß einer festgelegten Priorität gefördert, die in der Sportförderrichtlinie verankert ist. Die Berechnung der Fördersumme richtet sich nach der Art, dem Umfang und dem Wirkungskreis des Projektes. Für die Förderung von Projekten wird die Zuwendung in Form einer Anteilsfinanzierung gewährt. Förderfähig sind bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten des konkreten Projektes, maximal jedoch 2500 Euro für die Teilnahme von Mannschaften an internationalen und nationalen Projekten beziehungsweise deren Ausrichtung und 1500 Euro für die Teilnahme an beziehungsweise die Ausrichtung von überregionalen Projekten.

Mit maximal 250 Euro werden Projekte im regionalen Bereich gefördert, ebenso wie die Teilnahme von einzelnen Sportlerinnen oder Sportlern an Wettkämpfen, für welche eine Qualifikation oder Norm erforderlich ist, sowie die Durchführung von Trainingslagern als wettkampfvorbereitende Maßnahme. Von der Förderung ausgenommen sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Teilnahme am regulären Pflicht- und Punktspielbetrieb. Die Sportförderung können alle Sportvereine beantragen, deren Hauptsitz sich im Landkreis Oberhavel befindet und die Mitglied in einem Sportbund oder Sportfachverband sind.

Für Fragen gibt es eine Hotline

Anträge für Projekte, die vor der jeweiligen Antragsfrist stattfinden – also vom 1. bis 31. Juli 2021 – müssen vor Projektbeginn gestellt werden. Anträge, die verspätet eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Neu ist seit diesem Jahr die Möglichkeit, die Sportfördermittelanträge online einzureichen. Rund drei Viertel der Anträge für die erste Jahreshälfte gingen bereits online ein. Nähere Informationen erhalten Vereine unter der Telefonnummer: 03301/6 01 56 87. Die Sportförderrichtlinie und alle Antragsunterlagen können abgerufen werden unter: www.oberhavel.de/Sportförderung.

Antragsfrist für Kulturfördermittel endet am 30. Juni 2021. Auch für Projekte im Bereich Kultur stehen noch Fördergelder zur Verfügung, 15 000 Euro sind es gemäß Kulturförderrichtlinie in jedem Jahr. Nun stehen aufgrund von Minderausgaben im vergangenen Jahr sogar mehr als 25 000 Euro für 2021 bereit – mehr denn je. In der ersten Jahreshälfte sind neun Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 12 000 Euro gestellt worden, so dass 13 000 Euro noch zu vergeben sind. Die Antragsfrist für Projekte im zweiten Halbjahr 2021 läuft am 30. Juni 2021 ab. Laut der Richtlinie kann der Landkreis maximal ein Drittel der Kosten des förderfähigen Projektes tragen, maximal sind es 1535 Euro. Ein Antrag auf Kulturförderung kann beim Landkreis Oberhavel gestellt werden, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft: Der Antragstellende hat seinen Sitz beziehungsweise Wohnort im Kreisgebiet Oberhavel, ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts, ein Verein, Verband oder ein anderer freier Träger, eine Einzelperson oder eine Personengruppe, eine Kirche oder Religionsgemeinschaft.

Nähere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 03301 601-5687. Die Kulturförderrichtlinie und alle Antragsunterlagen sind unter: www.oberhavel.de/Kulturförderung zu finden. Ebenfalls am 30. Juni 2021 läuft die Frist für Bewerbungen um den diesjährigen Kulturförderpreis des Landkreises aus. Die Auszeichnung wird für langjährige Arbeit auf kulturpädagogischem Gebiet in den Sparten Bildende Kunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst und Soziokultur verliehen und ist mit 2500 Euro dotiert. Nähere Informationen gibt es unter www.oberhavel.de/Freizeit-und-Tourismus/Kultur-und-Sport/Kultur-und-Kulturförderpreis.

Von MAZonline