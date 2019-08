Kremmen

Gemütlich ging es am Wochenende beim „Fontane Marktspektakel“ in Kremmen unter dem Motto „Fontane zwischen Dampf und Biedermeier“ zu. Zwei Tage lang boten Gaukler, Musiker und Tänzer auf der im Schatten der Nikolaikirche aufgebauten Bühne ihre Künste dar, präsentierten ein gutes Dutzend Stände alte Handwerkskunst, luden historische Vergnügungsstände vor allem die jungen Besucher dazu ein, sich beim Bogen- und Armbrustschießen oder beim Rattenwerfen auszuprobieren. Für Speis und Trank war gesorgt – ebenfalls stilecht in historischem Ambiente, das viele Schausteller mit ihren Kostümierungen zusätzlich unterstrichen.

Graue Zellen und Spilwut auf der Bühne

Fernsehmoderator Ulli Zelle moderierte das Geschehen auf der Bühne mit Unterstützung von „Monsieur Fontane“, dem das zweitägige Fest in Kremmen im 200. Todesjahr des Schriftstellers gewidmet war. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, sich auf den vor dem Bühnenrund aufgebauten Bänken niederzulassen und dem vielfältigen Programm zu folgen, das nicht nur durch Künstler und Schausteller, sondern auch durch Vereine, Kitas, Schulen und den Jugendclub Kremmens sowie der Ortsteile bestückt wurde. Moderator Ulli Zelle stellte sich am Sonnabendabend schließlich mit seiner Band, den „Grauen Zellen“ auf die Bühne. Die Musikantenbande „Spilwut“, aus dem Westbarnim angereist, legte feine Biedermeier-Kostüme an, um Fontanes-Epoche noch greifbarer zu machen. Das erste Mal führe sie ihr Biedermeier-Kleid aus, „endlich habe ich einen passenden Anlass dafür gefunden“, freute sich dann auch „Spilwut“-Lautenspielerin und -sängerin Matricaria. „Auch wenn es nicht so aussieht – das Kleid ist unglaublich bequem und macht einfach Spaß.“

Anwohner ärgern sich über Parkplatz-Einschränkungen und Müll

Bis spät in die Nacht genossen Schausteller und Besucher das Spektakel am Sonnabend, ehe es am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst weiter ging und das Fest um 16 Uhr mit einem Sommertheater „Die deutschen Kleinstädter“ sein Ende fand. Neben all der Gemütlichkeit gab es auch Beschwerden. So ärgerte sich Kirchplatz-Anwohner Sigmar Freidank über die umfangreichen Absperrungen aufgrund des Festes. „Für solche Veranstaltungen haben wir ein Scheunenviertel. Warum muss das hier am Kirchplatz stattfinden?“, äußerte er seinen Unmut über die Einschränkungen an Parkmöglichkeiten und den Müll, den Besucher und Veranstalter vor seinem Haus hinterlassen würden.

Von Nadine Bieneck