„For Strangers“ der Kreismusikschule Oberhavel rocken Rügen

Riesenerfolg für die Band „For Strangers“ der Kreismusikschule aus dem Landkreis Oberhavel: Am vergangenen Sonnabend, 16. Oktober 2021, fand auf der Insel Rügen – genauer gesagt im Surfhostel „Ummai“ in Ummanz – der siebte Rügener Amateur-Band-Contest statt und die Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker der Kreismusikschule aus Oberhavel haben in ihrer Alterskategorie auf Anhieb den 1. Platz gewonnen.

Die For Strangers errangen beim Band-Contest Platz eins. Quelle: Landkreis Oberhavel

Der bekannte Komponist, Sänger und Moderator Hartmut Schulze-Gerlach, besser bekannt als „Muck“, war Mitglied der Jury des Amateur-Band-Contests. Die Jury bewertete Intonation, Rhythmus, Bühnenpräsenz, Zusammenspiel, Arrangements, besondere Highlights und Leistungen, ganz gleich, ob Coverversionen oder sogar eigene Titel gespielt wurden. „Die ’For Strangers’ haben sich sehr über die Möglichkeit, einmal über die Landesgrenzen hinaus zu spielen, gefreut. Und sie haben die Möglichkeit bestmöglich genutzt“, sagt Kreismusikschulleiter Manfred Schmidt stolz.

„For Strangers“ existieren seit drei Jahren

Während des Contests hatte jede Band 20 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Die „For Strangers“ performten fünf Songs, darunter auch zwei russische Songs, da Sängerin Alina Tränkenschuh russische Wurzeln hat. „Die fünf Bandmitglieder waren locker und selbstsicher, haben eine professionelle Show und den bisher besten Auftritt ihrer Karriere hingelegt. Ich bin über alle Maßen stolz auf sie, sie sind über sich hinaus gewachsen an diesem Wochenende“, so Manfred Schmidt. Und zwar so sehr, dass einige Bandmitglieder sich nach dem Auftritt in der eiskalten Ostsee abkühlen mussten und das kühle Nass sichtlich genossen. Die For Strangers wurden im Jahre 2018 an der Kreismusikschule Oberhavel unter der Leitung von Christoph Gaertner gegründet. Mit einer klassischen Rockbesetzung interpretieren Alina Tränkenschuh (Gesang), James Reisinger (E-Gitarre und Gesang), Xenia Kazior (E-Gitarre), Leon Dubs (E-Bass) sowie Leon Full (Schlagzeug) bekannte aber auch unbekannte Songs aus Rock, Pop und Punk – und das mit eigener, „stranger“ Note.

Erste professionelle Schritte getätigt

Die „For Strangers“ haben erfolgreich an „Jugend musiziert“ im Jahre 2021 teilgenommen, bereits ihr erstes professionelles Musikvideo produzieren lassen und mittlerweile zahlreiche Auftritte im Landkreis Oberhavel hinter sich. „Liebe For Strangers, ihr seid eine wundervolle Band. Wir sind so froh, dass ihr bei uns gewesen seid. Wir hoffen, dass ihr auch Spaß hattet“, bedankte sich Organisatorin Monika Briese bei den Bandmitgliedern für ihren Auftritt. Auch die Band genoss den Auftritt auf der beliebten Urlaubsinsel.

Von MAZonline