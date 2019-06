Oranienburg

Ab August bietet die AGUS Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe Oberhavel GmbH in Oranienburg einen Fortbildungskurs zum Hygienebeauftragten an, in dem noch freie Plätze zur Verfügung stehen.

Kurs über einen Monat

Der Kurs mit 40 Unterrichtsstunden startet am 6. August, neun Uhr, in der Willy-Brandt-Straße 20 in Oranienburg. Der Kurs geht vom 6. August bis zum 3. September jeweils dienstags von 9 Uhr bis 16 Uhr.

Kenntnisse zur Vermeidung von Infektionen

Für Menschen in Pflegeeinrichtungen und sozialen Einrichtungen, insbesondere mit multimorbiden Erkrankungen und Immunschwächen, besteht ein hohes Infektionsrisiko. Für jede Einrichtung ist daher ein Hygienemanagement zum Schutz der pflegebedürftigen Menschen, deren Angehörigen und der eigenen Mitarbeiter unerlässlich. Nur durch qualifizierte Kenntnisse ist es möglich, frühzeitig Maßnahmen zur Vermeidung von nosokomialen Infektionen zu ergreifen.

