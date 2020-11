Fossilien in Oberhavel: Bernstein, Muscheln und Schnecken

Oranienburg

Fossilien bringen die meisten Bewohner der Oberhavel-Gefilde mit der Ostsee in Verbindung. Im Urlaub stundenlang das Ufer nach hübschen Bernsteinen absuchen, wer hat diese Erfahrung nicht gemacht? Dabei ließen sich auch versteinerte Seeigel oder „Donnerkeile“ finden, die Überreste von Kopffüßern („Belemniten“), die gegen Ende der Kreidezeit ausgestorben sind. Dieses Zeitalter begann vor rund 145 Millionen Jahren mit dem Ende des Juras und endete vor etwa 66 Millionen Jahren.

Solche Steine mit eingeschlossenen Schneckengehäusen und Muschelschalen lassen sich am Strand und in Kiesgruben finden. Quelle: Helge Treichel

Aber Fossilien lassen sich mit etwas Glück auch in Oberhavel entdecken. Denn die Eiszeiten haben eine Menge Material aus dem Norden bis in hiesige Breiten verfrachtet. Geradezu bekannt für wunderschöne Funde ist – wie schon der Name sagt – der Pinnower Bernsteinsee. Denn Bernstein ist nichts anderes als fossiles Harz. Der Baltische Bernstein entstand vor etwa 40 bis 50 Millionen Jahren aus dem Harz subtropischer Nadelwälder. Und der See ist eine ehemalige Kiesgrube, in der Stücke von bis zu Faustgröße ans Tageslicht befördert wurden. Eines der Prunkstücke im Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten stammt von diesem Fundort. Allerdings sind Funde mittlerweile extrem selten geworden, da natürlich keiner so ein Souvenir einfach liegen lässt.

Schöner Abdruck eines Farnblatts. Quelle: Helge Treichel

Es tun sich aber immer wieder mal Möglichkeiten auf, Bernstein zu finden. Eine Möglichkeit bestand zum Beispiel während der Bauarbeiten für die neue B 96 bis zu deren Fertigstellung im Jahr 2003. Entlang der frisch aufgeschütteten Trasse wurde so mancher fündig. Andere Möglichkeiten sind Kiesgruben in der Region, deren Betreten allerdings gefährlich ist und zwingend mit dem Betreiber abgestimmt werden muss. Dort lassen sich auch Brocken von Kalkstein und anderen Sedimentgesteinen finden, in denen manchmal Meeresfossilien eingeschlossen sind. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch in Oberhavel nach Fossilien Ausschau zu halten.

Von Helge Treichel