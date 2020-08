Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel ist ein absolutes Paradies für jeden Fotografen. Zahlreiche Hobbyfotografen gehen in der Region immer wieder auf Motivjagd, die MAZ berichtet in loser Reihenfolge in der Serie „Abgedrückt“ über sie. Zunehmend mehr Oberhaveler kommen auf den Geschmack, halten Naturschauspiele, die Schönheit der Wasser- und Naturlandschaften in Bildern fest – ob als Schnappschüsse oder mit aufwendiger Fototechnik ganz professionell. Und sie erfreuen sich nicht mehr nur allein an den Impressionen, sondern teilen ihre Fotos immer öfter im Internet auf eigens dafür eingerichteten Plattformen.

Mehr als 23000 Fotos mit dem Hashtag # Oberhavel

Derzeit die mit großem Abstand angesagteste ist ohne Frage das soziale Fotonetzwerk Instagram. Weit mehr als eine Milliarde Menschen nutzen die Plattform täglich, veröffentlichen dort Bilder, kurze Videos und tauschen sich miteinander aus. Mehr als 23 000 Fotos aus Oberhavel haben die Nutzer bislang auf Instagram hochgeladen. Zu finden sind die Bilder aus dem Landkreis recht simpel mit der Suche nach eben diesem Stichwort, „# Oberhavel“. Dabei sind die Beweggründe der Menschen, ihre Fotos zu veröffentlichen, ganz unterschiedlich.

Andere Menschen an der schönen Heimat teilhaben lassen

„Ich finde, dass ich in einer schönen Gegend wohne“, sagt beispielsweise die 36-jährige Jennifer S. aus Zehdenick. „Ich liebe die Natur, vor allem Sonnenauf- und untergänge, Natur ist Balsam für die Seele“. Wann immer sie in ihrer Region ein schönes Motiv sieht, habe sie das tiefe Bedürfnis, dies mit der Kamera festzuhalten. „Als die Bilder auf meinem Handy immer mehr wurden und ich es schade fand, dass sie dort niemand zu sehen bekommt, habe ich mich entschlossen, sie zu veröffentlichen, um auch andere Menschen dran teilhaben zu lassen.“ Ihre Bilder teilt sie daher seit November 2019 auf ihrem Kanal „nature_of_zehdenick“.

Erfahrungen weitergeben und fachsimpeln

Die Natur liebt auch der 36-jährige Nico Rogge aus Oranienburg. „Ich bin Angler mit Leib und Seele und möchte meine Angelerfahrung gern weitergeben. Zudem liebe ich die Natur, die ich am Wasser vorfinde“, sagt er und findet: „Das gilt es zu schützen und auch zu schätzen.“ Auf seinem Kanal“der_allrounder_35“ berichtet er über seine Angelerfahrungen und -fänge und freut sich, auf diesem Weg mit Gleichgesinnten fachsimpeln zu können.

Matthias Wolff : „Zeigen, wie schön die Welt ist“

Schon seit 2012 ist der Lehnitzer Matthias Wolff mit seinem Kanal „matthias.wolff.official“ auf Instagram dabei. Auch der 39-Jährige veröffentlicht Bilder von Ausflügen in die Natur und die Umgebung, die ihm gerade so vor die Linse kommen. Schon in jungen Jahren habe er sich für die Fotografie und die Kunst an schönen Bildern interessiert, erzählt er. Viele Jahre habe er als DJ gearbeitet. „Aufgrund von Depressionen wollte und musste ich weg von der DJ-Szene und widmete mich mehr der Fotografie“, blickt er zurück. „Als DJ wollte ich den Leuten ihre Erinnerung mit schönen Musiktiteln aus vergangenen Tagen, neu aufgelegt, zurückholen. Leider wurde ich oft vom Veranstalter ausgebremst, was mir nie gefallen hat und nicht mein Ziel war. Seitdem ich Fotos mache, kann ich das machen, was mir gefällt: Ich möchte zeigen, wie schön die Welt ist, denn es gibt viele Menschen, die sowas nicht kennen oder nur selten sehen“, erzählt er. „Ich bekam schon oft Nachrichten, dass meine Fotos so schön geworden sind und dass sie in der jetzigen Corona-Situation etwas ablenken und einen wieder auf schöne Gedanken bringen. Das gibt mir die Bestätigung, dass ich alles richtig mache.“ Die Kamera hat der 39-jährige Familienvater immer mit dabei, „ alle Bilder werden spontan gemacht“, sagt er.

Zur Galerie Millionen Fotos werden täglich auf de Fotoplattform Instagram hochgeladen. Mehr als 23000 Bilder zum Stichwort #Oberhavel finden sich dort, neben vielen Erinnerungsschnappschüssen handelt es sich dabei vor allem um zahlreiche fantastische Naturaufnahmen. Sie zeigen, wie wunderschön die Region Oberhavel ist und sind beste Werbung für diesen Landstrich. Die MAZ hat mit Menschen gesprochen, die hinter den Accounts stecken und regelmäßig so beeindruckende Fotos aufnehmen und veröffentlichen.

Zahlreiche weitere Oberhaveler zeigen mit immer wieder neuen Motiven auf Instagram die Schönheit unserer Region oder berichten über Hobbys oder Arbeit. Eine kleine Auswahl von ihnen stellt die MAZ in der Fotogalerie vor. Unsere Redaktion ist auch selbst auf Instagram zu finden. Schauen Sie gern vorbei und folgen Sie unserem Kanal. Und kennen Sie weitere gute Accounts rund um Oberhavel auf Instagram? Oder pflegen gar selbst einen Kanal auf dem Netzwerk? Dann lassen Sie es uns gern wissen, einfach per E-Mail an oranienburg@maz-online.de, wir freuen uns über weitere Vorschläge.

