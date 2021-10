Fragen an die Landratskandidaten: Die MAZ veranstaltet ein „Speeddating“ in der Redaktion

Oberhavel

Sie wollten schon immer eine Frage an die Landratskandidaten in Oberhavel stellen? Beim MAZ-„Speeddating“ am 15. November ab 18 Uhr in der MAZ-Lokalredaktion Oranienburg haben Sie dazu Gelegenheit. Alle Landratskandidaten haben eine Einladung erhalten: Neben Sebastian Busse (CDU) sind das Clemens Rostock (Grüne), Volker-Alexander Tönnies (SPD) und Vasco Piehl (AfD). Vier Leserinnen und Leser können am Speeddating teilnehmen. Dazu müssen Sie nur eine E-Mail an oranienburg@maz-online.de schreiben.

Auch ein Wahlforum mit dem Titel „Landratskandidaten-Check“ veranstaltet die MAZ Oberhavel gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren am 24. November ab 18 Uhr im Oranienwerk, Kremmener Straße 43, in Oranienburg. Auch hier haben alle vier Kandidaten eine Einladung erhalten. Es gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist kostenlos.

Von MAZonline