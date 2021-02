Frank Kliem: „Ein verlässlicher Ansprechpartner sein“

Oberhavel

Frank Kliem bewirbt er sich um das Präsidialamt des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Die Online-Abstimmung ist am 27. Februar 2021. Der 55-Jährige wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Seilershof, einem kleinen Dorf im Amt Gransee und Gemeinden am Kleinen Wentowsee. In der freiwilligen Feuerwehr ist er seit 1979 aktiv. Beruflich beschäftigt ist er als Fachkraft für Arbeitssicherheit beim Landkreis Oberhavel. Er war Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Gransee, später Stellvertreter des Vorsitzenden im Landkreis Oberhavel. 1994 bis 2000 war er Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Zehdenick und Gemeinden. Von 1995 bis 2005 vertrat er die Freiwilligen Feuerwehren im Brandschutzbeirat des Innenministers. Von 2000 bis 2016 war er ehrenamtlicher Kreisbrandmeister in Oberhavel. An der Landesfeuerwehrschule gehörte er als Beisitzer der Prüfungskommission für Gruppenführer an, bei den Zugführerprüfungen ist er weiterhin aktiv beteiligt. Im Landesfeuerwehrverband ist Frank Kliem als Vizepräsident für die Landkreise Oberhavel, Uckermark, Barnim und Märkisch-Oderland zuständig.

Wie kam es zur Kandidatur für das DFV-Präsidentenamt?

Frank Kliem: Vor etwas mehr als einem Jahr wurde ich von einem Kameraden aus dem Kreis Märkisch-Oderland angesprochen. Er war der Meinung, dass ich mit meiner ausgleichenden Art der Problembewältigung geeignet wäre, die damalige Situation im Deutschen Feuerwehrverband zu befriedigen.

Welche Rolle spielt dabei Ihre ostdeutsche Herkunft?

Dass ich aus dem Osten Deutschlands komme, war weder für mich noch für viele Kameraden in den Landesfeuerwehrverbänden ein Thema. Interessant war allerdings, dass Politiker auf Landes- und Bundesebene tatsächlich äußerten, nach mehr als 30 Jahren der deutschen Einheit wäre ein Präsident unseres Dachverbandes mit ostdeutschen Wurzeln ein wichtiges Zeichen.

Welche persönlichen Ziele verbinden Sie mit dem Amt?

Ich habe natürlich ganz konkrete Ziele. Kurzfristig müssen wir in diesem Jahr auf die anstehenden Bundestagswahlen reagieren. Wenn wir wollen, dass unsere Bedürfnisse in der nächsten Legislaturperiode ihren Niederschlag finden, müssen wir ganz schnell gegenüber den Parteien klare Aufgaben definieren.

Mittelfristig möchte ich den Dienstleistungscharakter des Deutschen Feuerwehrverbandes gegenüber den Landesfeuerwehrverbänden noch stärker hervorheben. Die Vernetzung untereinander, die Hervorhebung der Kompetenzen seiner Mitglieder und die Kommunikation auf Augenhöhe sind dabei nur einige wenige Themen. Langfristig will ich mich dafür unter anderem engagieren, dass Frauen in Führungspositionen unseres Verbandes noch bessere Bedingungen finden. Sie sind bisher nicht paritätisch in unseren Gremien vertreten, obwohl sie ein riesiges Potenzial haben.

Was ist Ihr Herzensanliegen?

Mein Herzensanliegen ist, dass ich jetzt die Chance habe, dem Deutschen Feuerwehrverband etwas zurückgeben zu können. Ich habe zehn Jahre Erfahrungen in der Feuerwehr der DDR gesammelt und inzwischen über 30 Jahre im bundesdeutschen System. Die demokratischen Grundwerte unseres Verbandes weiß ich ganz besonders zu schätzen.

Welche konkreten Aufgaben und Herausforderungen erwarten Sie auf Bundesebene?

Der Deutsche Feuerwehrverband bündelt die Interessen der Landesfeuerwehrverbände und vertritt sie in erster Linie auf der Bundesebene. Während in den Ländern die eigentliche Facharbeit des täglichen Brand- und Katastrophenschutzes liegt, muss es die zentrale Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die soziale Absicherung aller Frauen und Männer in den Feuerwehren gleich geregelt ist. Abgesehen von den Bundesländern gibt es da erhebliche Unterschiede zwischen den Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren, den hauptamtlich Angestellten und den Berufsfeuerwehren. Die Feuerwehren in Deutschland sind zweifelsohne die zahlenmäßig größte und am weitesten in der Fläche verteilte Hilfsorganisation. Die Vielfalt der Einsätze nimmt aber immer weiter zu. Ein enges Zusammenwirken mit allen Hilfsorganisationen und Behörden mit Sicherheitsaufgaben ist einfach ein Muss.

Wie unterscheidet sich die neue Funktion von der bisherigen?

In Brandenburg konnte ich noch viel mehr Einfluss auf die konkreten Bedingungen im Brand- und Katastrophenschutz nehmen. Beim Deutschen Feuerwehrverband geht das nicht mehr. Dafür habe ich dort die Möglichkeit, die Kompetenzen der einzelnen Landesverbände noch mehr zu bündeln und diese durch eine offensive Kommunikation im Verband selbst, aber auch mit unseren anderen Mitstreitern in den öffentlichen Raum zu tragen. Ansonsten möchte ich wie bisher auch ein verlässlicher Ansprechpartner für alle unsere Angehörigen sein. Ich habe zwar nicht für Jeden eine passende Lösung, kann aber dazu beitragen, dass sie an der richtigen Stelle Gehör findet.

Worauf sind Sie besonders stolz in Ihrer Zeit als LFV-Vizepräsident?

Da gibt es ganz viele Beispiele. Zwei möchte ich nennen. Vor wenigen Jahren wurden zwei Feuerwehrangehörige im Land bei einem Verkehrsunfall getötet. Einer war ein Freiwilliger Feuerwehrmann, der andere ein Berufsfeuerwehrmann. Die Hinterbliebenenversorgung war nicht einheitlich und unterschied sich finanziell erheblich. Zum Glück hat die Landesregierung das sofort erkannt und im konkreten Fall eine Lösung gefunden. Inzwischen gibt es dazu eine Regelung, die solche Unterschiede nicht mehr zulässt. Ich durfte daran aktiv mitwirken.

Für besondere Verdienste im Brandschutz gibt es schon seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Auszeichnung des Landes Brandenburg. Ich habe mich dafür eingesetzt diese Auszeichnung auch auf den Katastrophenschutz auszuweiten. Inzwischen ist das Ehrenzeichen im Katastrophenschutz auch eine anerkannte Ehrung für die vielen Helferinnen und Helfer außerhalb der Feuerwehren.

Müssten Sie umziehen, wenn Sie gewählt werden?

Ein Umzug wäre nicht erforderlich. Der Sitz des Deutschen Feuerwehrverbandes ist in Berlin und mit dem öffentlichen Nahverkehr in weniger als einer Stunde gut zu erreichen. Außerdem weiß ich die Schönheiten von Oberhavel zur Erholung und Regeneration zu schätzen. Das möchte ich auf keinen Fall aufgeben.

Warum sind Sie der Richtige?

Mir ist klar, dass die Aufgabe des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes eine große Verantwortung und Herausforderung ist. Dieser will ich mich mit meiner ganzen Person stellen. Ehrenamtlich, aber zu jeder Zeit und immer im Interesse der Frauen und Männer in ganz Deutschland.

Von Helge Treichel