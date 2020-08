Frau bemerkt Einbrecher und spricht ihn an – Täter ergreift die Flucht

Birkenwerder

Eine unbekannte Person drang in der Nacht von Freitag zum Sonnabend gegen 1.30 Uhr auf ein Privatgrundstück in der Gartenstadt Briesethal in Birkenwerder ein. Dort nahm sich der Unbekannte eine Leiter und lehnte diese an das Haus. Beim Hochklettern bemerkte er, dass die Fenster vergittert waren.

Daraufhin begab sich die Person auf das Nachbargrundstück und leuchtete das Terrassenfenster ab. Dies bemerkte eine Anwohnerin und sprach den Eindringling an, woraufhin dieser die Flucht ergriff.

Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl aufgenommen. Am Sonntag wurde durch eine weitere Anwohnerin gemeldet, dass von ihrem Grundstück eine Taschenlampe sowie ein Radio entwendet wurden. Auch dort wurde eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline