Frau stirbt bei Unfall zwischen Schönfließ und Schildow

Schildow

Eine 55-jährige Frau ist in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag gegen 23.10 Uhr mit ihrem Pkw Mazda auf der Bundesstraße 96a zwischen Schönfließ und Schildow von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die Frau verstarb noch am Unfallort. Der Wagen prallte mit solcher Wucht auf den Baum, dass er total zerstört wurde. Nach Auskunft der Polizei war der Mazda aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Kurve offenbar außer Kontrolle geraten.

Die Straße zwischen Schönfließ und Schildow musste infolge des Unfalls längere Zeit komplett gesperrt werden. Quelle: Blaulichtreport-Oberhavel

Anzeige

Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Straße vorübergehend komplett gesperrt werden. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schildow waren im Einsatz. Ein Gutachter der Dekra wurde zur Ermittlung der Unfallursache mit hinzugezogen.

Von Bert Wittke