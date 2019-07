Hennigsdorf

Zwei vermisste erwachsene Personen wurden am Sonnabendnachmittag von Mitarbeitern des Krankenhauses Hennigsdorf gemeldet. Eine 49-jährige und eine 21-jährige Frau wurden wegen akuter Gefahr der Eigengefährdung gesucht. Durch die Polizei wurde umfangreich im Stadtgebiet Hennigsdorf nach beiden Personen gefahndet. Die 49-jährige gesuchte Frau konnte durch Beamte im Waldgebiet zwischen Hennigsdorf und Bötzow gefunden und an das Krankenhaus übergeben werden. Weiterer Ermittlungen ergaben, dass die 21-jährige gesuchte Frau bereits in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert wurde.

Von MAZonline