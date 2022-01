Frauen in die Politik – Landkreis Oberhavel und Stadt Oranienburg für Aktionsprogramm ausgesucht

Oberhavel

Weniger als 30 Prozent aller Mandate sind in den kommunalen Vertretungen in Deutschland mit Frauen besetzt. So auch im Süden Oberhavels, im nördlichen Teil des Kreises sind es sogar noch weniger. Nicht nur für Oberhavel gilt: Je ländlicher der Raum, desto männlicher die Parlamente.

Auch in hauptamtlichen Führungspositionen ist der Frauenanteil gering: In Oberhavel ist mit Ines Hübner in Velten nur eine Frau in dieser Position, der prozentuale Anteil liegt damit unter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Auch wenn Oberhavel den weiblichsten Kreistag in ganz Brandenburg hat – der Anteil von Mandatsinhaberinnen liegt bei mehr als 40 Prozent – Frauen sind auch in Oberhavel in den kommunalen Vertretungen deutlich unterrepräsentiert.

Nur drei ostdeutsche Regionen dafür ausgewählt

Die Stadtverordnetenversammlung Oranienburgs beispielsweise liegt bei nur knapp 28 Prozent Frauenanteil und hat in diesem Bereich deutlichen Nachholbedarf. Damit sich das nachhaltig ändert, hat das Bundesfamilienministerium gemeinsam mit der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin (EAF), dem Deutschen Landkreistag sowie weiteren Partnern das „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik“ gestartet.

Bewerben konnten sich bis Mitte November 2021 Städte, Gemeinden und Landkreise, die sich im Zusammenschluss als Partner-Regionen engagieren wollen. Jetzt stehen die ersten zehn Modellregionen des Programms fest: „Die gleichberechtigten Partner Oberhavel und Oranienburg gehören dazu“, sagt Birgit Lipsky, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Oberhavel. „Wir sind stolz darauf, dass die Jury uns aus den mehr als 50 Bewerbungen als eine von drei ostdeutschen Regionen und als einzige Kommune Brandenburgs ausgewählt hat.“ Die ersten Schritte für die Umsetzung der Ideen, um mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern, bereite der Landkreis gerade vor.

Frauen sollen zu mehr Engagement ermutigt werden

In den nächsten eineinhalb Jahren werden der Landkreis und seine Kreisstadt dabei fachlich durch die EAF Berlin und den Deutschen Landfrauenverband beraten und begleitet. „Die Gründe, warum Frauen in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert sind, sind vielfältig. Gesellschaftliche Strukturen, aber auch parteipolitische Kulturen und ungünstige Sitzungszeiten tragen unter anderem dazu bei.

Die spezifischen Gründe in unserer Region zu ermitteln, wird deshalb der erste Ansatz unserer Arbeit in dem Aktionsprogramm sein“, erklärt Oranienburgs Gleichstellungsbeauftragte Christiane Bonk. „Mit unserer Teilnahme am Programm wollen wir Frauen ermutigen, sich stärker in der Kommunalpolitik zu engagieren.“

Bundesweiter Start am 9. Februar

So soll bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2024 der Anteil der kandidierenden Frauen erhöht werden und der Frauenanteil in den kommunalen Vertretungen steigen. Daneben ist es ein Anliegen, die Rahmenbedingungen für kommunalpolitisches Engagement zu verbessern, etwa durch den Ausbau digitaler Formate, um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und politischem Ehrenamt zu erreichen. Zur Koordinierung und strategischen Begleitung des Programms wird in jeder Region eine Steuerungsgruppe gebildet.

Hier werden unter anderem Kommunalpolitikerinnen und -politiker, kommunale Gleichstellungsbeauftragte und Vertreterinnen von frauenpolitischen Zusammenschlüssen eng zusammenarbeiten, um bis Sommer 2023 Ziele und Schwerpunkte der Aktivitäten vor Ort zu bestimmen. Das erste Treffen der Steuerungsgruppe findet bereits am 27. Januar in Form eines Online-Austauschs statt. Die bundesweite Auftaktveranstaltung des Programms wird mit allen teilnehmenden Regionen am 9. Februar – ebenfalls online – stattfinden. Weitere Informationen sind auf der Internetseite zum Projekt unter https://www.frauen-in-die-politik.comzu finden.

