Freie Wähler stellen Antrag zur Zukunft von Oberhavel

Oberhavel

Die Kreistagsfraktion BVB/Freie Wähler möchte die Entwicklung des Landkreises Oberhavel künftig weniger kurzfristigen Entscheidungen überlassen, sondern langfristig besser gesteuert wissen. „Wir wollen die Zukunft gezielt entwickeln, wir müssen dazu auch mal groß denken und wir müssen die Leute aufrütteln“, sagte Fraktionsvorsitzender Werner Lindenberg. Aus diesem Grund hat seine Fraktion einen Antrag formuliert, der ab dem 26. April zunächst in den Fachausschüssen beraten und über den möglichst bereits am 12. Mai im Kreistag beschlossen werden soll. Dieser zielt darauf ab, ein Strategiepapier zur Entwicklung des Landkreises Oberhavel erstellen zu lassen. Dabei soll ein Zeithorizont bis 2040 berücksichtigt werden. Insbesondere sei dabei die Entwicklung in drei unterschiedlich strukturierten Bereichen zu beachten: in den S-Bahn-Kommunen, in den Industriestandorten Hennigsdorf, Velten und Oranienburg sowie im ländlichen Raum im Westen und Norden des Landkreises. Zum Schaffen gleichwertiger Verhältnisse komme der Entwicklung im ländlichen Raum eine besondere Bedeutung zu, schreiben die Verfasser. Das fertige Strategiepapier solle bis zum April 2022 vorgelegt werden. Der Kostenrahmen wird auf 100 000 Euro begrenzt. Beim Erstellen seien die Bürgerinnen und Bürger, die kommunalen Verwaltungschefs und Vertretungen sowie die Ausschüsse des Kreistages einzubeziehen.

Mit ihrem Vorschlag beziehen sich die Freien Wähler auf ein Strategiekonzept mit Strategieprogramm, das die Kreisverwaltung zusammen mit dem diesjährigen Haushalt vorgelegt hatte. Dieses Konzept betreffe jedoch die Entwicklung der Kreisverwaltung, „nicht die Entwicklung des Landkreises“, kritisiert Lindenberg. Eine Strategie zum Entwickeln des Landkreises mit seinen unterschiedlichen Räumen bilde jedoch die Voraussetzung für eine künftige Struktur der Verwaltung sowie „einer zielgerichteten, auf die Schwerpunkte ausgerichteten Haushaltsplanung“, heißt es in der Beschlussbegründung: „Es wurde somit bereits der zweite Schritt vor dem ersten Schritt gemacht.“ Außerdem werde der Landrat so nicht der Richtlinienkompetenz seines Amtes gerecht. Bisher beschlossene langfristige Konzeptionen wie das Mobilitätskonzept und der noch zu beschließende Radwegenetzplan sowie das Schulentwicklungskonzept in seiner fünften Fortschreibung stellten zwar die notwendigen Ausführungskonzepte eines langfristigen Strategiepapiers dar, sie würden jedoch nur Inselbereiche abdecken. Neben der Bildung und der Mobilität müssten aber Bereiche wie zum Beispiel Wohnansiedlung, Gewerbe, Landwirtschaft, Versorgung und Tourismus betrachtet werden. Auch müsse das Dienstleistungsverhalten zum Beispiel eines Bauordnungsamtes dem angepasst sein. „Das Strategiepapier soll Ziele der Entwicklung definieren und Termine der Erreichung beinhalten“, schreiben die Freien Wähler in ihrer Begründung. Als Grundlage sollen übergeordnete Gesetze, Pläne (Landesentwicklungsplan) sowie das Programm der Bundesregierung „Unser Plan für Deutschland“ herangezogen werden. „Das Strategiepapier soll uns in die Lage versetzen, zu agieren und nicht erst zu reagieren, wenn uns bestimmte Entwicklungen erreicht oder überholt haben“, wird das zentrale Anliegen formuliert. Der Fraktionschef beschreibt es mit seinen Worten: „Wir müssen uns fit machen dafür, was uns noch so ereilt.“

Von Helge Treichel