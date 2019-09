Malz

Bei der Freiwilligen Feuerwehr im Oranienburger Ortsteil Malz steht ein großes Jubiläum ins Haus. Am Sonnabend, 14. September 2019 laden die Kameradinnen und Kameraden des Löschzug 7 zum Feiern auf die Malzer Festwiese ein. Von 10 Uhr bis in den späten Abend hinein ist für jeden etwas dabei. So findet parallel das Malzer Dorffest und der Stadtausscheid der Jugendfeuerwehren statt. Eine Technikshow wird es auch geben.

Von MAZonline