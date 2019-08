Zühlsdorf

In frischem Rot glänzt der Lack des Löschgruppenfahrzeugs LF8/6. Es steht seit dem Jahr 2002 in der Feuerwache Zühlsdorf. Dazu gesellte sich vor einem halben Jahr ein Führungsfahrzeug, das dort vom Kreis vor allem für die Waldbrandbekämpfung stationiert wurde. „Ei–gentlich sind wir gut aufgestellt“, freut sich Ortswehrführer Klaus-Dieter Hinz über die Ausstattung seiner freiwilligen Feuerwehr. In diesem Zusammenhang lobt der 59-Jährige den bis vor zwei Jahren amtierenden Gemeindebrandmeister, Reinhard Knaak: „Er hat darauf geachtet, dass die technische Ausstattung immer modern ist.“

Seit Juni 2017 führt Lutz Strausdat die Arbeit im Mühlenbecker Land fort und ist somit oberster Feuerwehr-Chef von Zühlsdorf und den Wachen in Mühlenbeck, Schildow und Schönfließ mit insgesamt 119 Freiwilligen. Für Einsätze steht noch ein Mannschaftswagen in der Wache an der Dorfstraße 35. Mit ihm sind gerade einige Zühlsdorfer Kameraden zur Ausbildung beim Kreis das ganze Wochenende über, als sich am Freitagabend um 19 Uhr zehn Kameraden und drei Jugendwehrfeuerwehrleute zu ihren wöchentlichen Übungen treffen. „Man muss die Routine beibehalten, und wir überprüfen so, ob unsere Technik funktionsfähig geblieben ist“, begründet Hinz.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr Zühlsdorf vor ihrer Fahrzeughalle mit LF8 und Einsatzfahrzeug. Quelle: Matthias Busse

Neue Freiwillige für den Dienst dingend gesucht

Diesmal sind sie aber mit der Vorbereitung für den „Tag der offenen Tore“ am 1. September beschäftigt. „Da ist Wahlsonntag und das ganze Dorf unterwegs“, erklärt Hinz den Plan, möglichst viele Zühlsdorfer für die Arbeit der Feuerwehr begeistern zu können. Simulierte Rettungen vom qualmenden Dach der Wache sind dabei. Besucher können sich sogar selbst einmal ausprobieren, etwa an Rettungsspreizer und -schere eine eingeklemmte Person aus einem Autowrack befreien.

Lucas Haußmann mit einem Euroblitz zum Absperren von Einsatzstellen. Quelle: Matthias Busse

Hintergrund der neuen Aktion ist der Personalmangel bei den freiwilligen Helfern. Seit Jahren beträgt ihre Zahl konstant 24. Zu wenig, findet Dirk Gotthardt. Denn der LF8 soll regelgerecht mit achtköpfiger Besatzung ausrücken. „Da wir das nicht immer erreichen, rücken wir mitunter mit drei bis fünf Mann aus“, schildert Gotthardt die Situation. Bei Großeinsätzen würden alle vier Wachen nachalarmiert, wie bei dem Scheunenbrand Anfang Juli in Mühlenbeck. Dafür stoßen innerhalb einer Stunde weitere Kameraden von entfernteren Arbeitsstellen dazu. Nicht wenige von ihnen sind beruflich in Berlin tätig.

Auf dem Land gibt es keine Berufsfeuerwehr

Berlinern jedoch, die nach Zühlsdorf ziehen, sei das Prinzip der freiwilligen Feuerwehr oft fremd. „Die sind die Berufsfeuerwehr gewöhnt. So nach dem Motto: Ich ruf‘ die 112 und dann holt jemand die Katze vom Baum“, sagt Dirk Gotthardt. Allen Ernstes werde er manchmal gefragt: „Wo schlafen Sie denn?“ Da müsse er erst einmal die Besucher aufklären, dass er und seine Kameraden auch Beruf, Familie und Hobbys hätten und von zu Hause ausrücken, wenn sie gerufen werden.

„Wir als Freiwillige sind nur dann da, wenn wir in der Nähe sind. Um so mehr Mitglieder wir also haben, umso höher ist die Chance, dass tagsüber zwei, drei Kameraden da sind, die ausrücken können und erste Hilfe leisten können“, erklärt der 48-Jährige, der deutschlandweit in der Industriemontage arbeitet und auch mal wochentags frei hat. „Dass es da etwas länger dauert als bei der Berufsfeuerwehr, bis wir da sind, ist klar“, ergänzt Hinze, der bei der BSR in Berlin-Reinickendorf arbeitet. Außerdem müssen genügend Kameraden einsatzbereit sein, die mehr als die Grundausbildung haben. Gottwald und Hinz sind zwei von nur vier Maschinisten in Zühlsdorf. Sie dürfen das Löschfahrzeug fahren und seine Technik bedienen.

Dirk Gotthardt zog Jahren nach Zühlsdorf und trat vor sechs Jahren in die Freiwillige Feuerwehr ein. Inzwischen leitet er den Förderverein. Quelle: Matthias Busse

Der Nachwuchs bleibt nicht immer im aktiven Dienst

So weit ist Lucas Haußmann noch nicht. Der 16-Jährige gehört der Jugendfeuerwehr an und kann schon die Absperrtechnik fachgerecht aufstellen. „Mittlerweile ist er alt genug, dass wir ihn langsam bei kleineren Sachen im aktiven Dienst heranführen, etwa bei Ölspuren“, sagt Gottwald. Nachwuchs-Feuerwehrmann Haußmann erinnert sich an simulierte 24-Stunden-Dienste, bei denen Situationen nachgespielt worden sind wie Tier auf dem Baum, Feuer oder betrunkene Fahrer. Damit genug Zeit ist, sich um die Jugend zu kümmern, wäre derzeit mit elf Mitgliedern die Höchstzahl erreicht. „Wenn sie dann aber selbstständig werden und eine Familie gründen – die meisten arbeiten auch noch in Berlin – dann sind wir sie los“, beschreibt Gottwaldt die Situation.

Einige kommen später wieder, so wie Sylvia Erdmannski. Die 39-Jährige ist jetzt Zugführerin und Jugendwartin. Während ihrer Ausbildungszeit als Einzelhandelskauffrau beschränkte sich ihre ehrenamtliche Tätigkeit jedoch auf die Wochenenden. Inzwischen sind auch ihr Mann Jan Bossenz und ihre achtjährige Tochter Emy dabei. Am vergangenen Wochenende erprobten sich in Wesendorf die jüngsten Zühlsdorfer mit Gleichaltrigen aus Oberhavel. Bei den Kreismeisterschaften belegten die Mädchen in der Altersgruppe zehn bis 13 Jahre einen beachtlichen 2. Platz.

„Tag der offenen Tore“ am Sonntag, 1. September, von 11 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Wache an der Dorfstraße 25 in Zühlsdorf.

Die Freiwillige Feuerwehr Zühlsdorf Das Gründungsjahr ist 1924. Die erste Handspritze stand in einem Häuschen neben der Kirche. Eine Motorspritze kam 1936. 1940 bezogen die Brandbekämpfer eine Halle für ein Löschauto. 1998 wurdedie derzeitige Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen vor die alte Wache gebaut. Aktuell besitztdie Feuerwache ein LF8/6 mit Rettungsgerät für technische Hilfe und 1000 Liter Wasserbehälter. Dazu einen ELW, ein Führungsfahrzeug und für die Jugendfeuerwehr eine Motorspritze. Das Personalbesteht aus 24 Aktiven und einem Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung. Elf Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre gehören der Jugendfeuerwehr an. Ortswehrführer ist seit 2001 Klaus- Dieter Hinz. Der Vorsitzende des Fördervereins ist seit 2015 Dirk Gotthardt, der auch das jährliche Osterfeuer in Zühlsdorf einführte. Zu erreichen sind die Kameraden freitags um 19 Uhr während ihrer Übungen an der Dorfstraße 25. Telefon: 033397/2 25 07.

Von Matthias Busse