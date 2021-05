Oberhavel

Endlich wieder im Biergarten sitzen, endlich wieder einkehren, endlich ein Stück mehr Normalität: Die Außengastronomie darf ab Freitag (21. Mai) wieder öffnen! In die allgemeine Freude mischt sich allerdings auch Unsicherheit der Gastwirte. Viele konkrete Fragen zu den neuen Regelungen konnten ihnen nicht einmal die Ordnungsamtsmitarbeiter beantworten, heißt es. Auch die Vorlaufphase sei mit Blick auf Personal und Einkauf eine große Herausforderung.

„Ich freue mich, dass ich etwas zu tun habe“, sagt Isabelle Lerosier. vom Restaurant Normandie. Seit dem 27. Dezember war das Schildower Traditionshaus mit französischer Küche an der Hermsdorfer Straße 10 komplett geschlossen. Erst nach drei Monaten habe sich die Möglichkeit ergeben, den Betrieb wenigstens mit einem Imbisswagen wieder aufzunehmen, sagt die 42-Jährige. Den betreibe sie seitdem allein und plane dies auch mit Öffnung des Außengrundstücks. Acht Tische und sieben Bierbänke habe sie aufgestellt, dazu zwei Stehtische. Im Angebot: Bier vom Fass, Cocktails, Currywurst, Pommes, hausgebeizter Lachs, Garnelen, Entenlebermus oder Ziegenfrischkäse mit Salat für die französische Note. Dazu 13 Eissorten und hausgebackenen Kuchen. Service könne sie vorerst nicht bieten, weshalb Selbstbedienung angesagt ist und es in Stoßzeiten auch mal zu Wartezeiten kommen könne. Vor allem Spaziergänger vom Mauerweg hätten das Geschäft bisher am Laufen gehalten, sie hoffe nun auf wieder mehr Stammgäste und bleibt zuversichtlich: „Wir haben es 23 Jahre geschafft und lassen uns auch von Corona nicht unterkriegen!“

Restaurant Normandie in Schildow. Nach dem Außer-Haus-Verkauf zu Weihnachten war hier Schluss. Quelle: Enrico Kugler

Auch auf dem Spargelhof in Kremmen laufen die Vorbereitungen. Geschlossen war der Hof in den vergangenen Wochen nicht. Seitdem die Spargelsaison läuft, konnten die Leute ins Spargelrestaurant, um sich ihre Speisen mitzunehmen oder zum Drive-in. Was auch dazu führte, dass bei schönem Wetter hier und da die Menschen auf den Wiesen saßen, um die Spargelgerichte zu genießen, wie Geschäftsführer Malte Voigts beobachtete. Auch wenn die Außengastronomie öffnet, soll das Essen über die bisherige Selbstbedienung zu den Tischen gelangen. „Wir setzen auf Großzügigkeit und maßvolle Geselligkeit bei größtmöglicher Sicherheit“, teilt Malte Voigts auf der Internetseite des Spargelhofes mit. „Unser Check-In-System ist QR-Code-gestützt und ermöglicht ein schnelles Einchecken zum Zwecke der datenschutzkonformen Kontaktnachverfolgung hier vor Ort.“ Gearbeitet werde mit „Check in Brandenburg“ und der Luca-App.“ Eine Reservierung sei nicht möglich und wegen des großen Platzangebots auf dem Innenhof nicht nötig. Coronatests sind zudem auf dem Spargelhof am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr möglich. Ob die Teststation am Pfingstmontag auf dem Spargelhof oder in der Stadtparkhalle ist, steht noch nicht fest.

Auf dem Spargelhof Kremmen hatte es bislang nur Angebote zum Mitnehmen gegeben. Quelle: Robert Roeske

Steffi Sindermann, Inhaberin der Buhne in Nieder Neuendorf, ist seit Tagen mit ihrem Team im Einsatz, damit das Gasthaus möglichst schnell öffnen kann. „Wir sind aber noch nicht so weit, es gibt noch Einiges zu erledigen. Deswegen eröffnen wir auch erst am Sonnabend“, erklärt die Gastronomin. Die Öffnungszeiten seien über Pfingsten von Sonnabend bis Montag von 12 bis 21 Uhr etwas geändert worden. Die allgemeinen Bestimmungen – von der Bewirtung ausschließlich im Außenbereich bis hin zum Testen – seien den Leuten ja bekannt. Für fröstelnde Gäste gebe es genügend Decken, immerhin soll das Wetter ja nicht allzu einladend werden. „Wir haben auch eine neue Karte am Start, die einige Gäste schon durch unseren Abholservice kennen“, erklärt Steffi Sindermann. Sie und ihr Team freuen sich, dass es endlich wieder losgeht. „Aber die Bestimmungen sind schon hart. Ich hoffe aber, dass die Gäste trotzdem kommen werden“, so die Inhaberin der Buhne.

Steffi Sindermann, Inhaberin der Buhne in Nieder Neuendorf, bietet Gästen eine neue Karte – und Decken, falls sie frösteln. Quelle: Marco Paetzel

Seit November 2020 sind die Eingangstüren des Schlossrestaurants „Lieschen & Louise“ in Oranienburg geschlossen. Jetzt von großer Euphorie zu sprechen mit Blick auf die Öffnung der Außengastronomie, wäre allerdings laut Inhaberin Ulrike Ströger zu viel des Guten. „Natürlich freuen wir uns, aber es bleibt auch eine große Portion Unsicherheit und es sind viele Fragen weiterhin offen.“ Dennoch laufen auch in Oranienburg die Vorbereitungen auf Hochtouren, die Ware ist bestellt, alles ist bereit für den Neustart. „Wir hoffen jetzt natürlich auf gutes Wetter“, so Ströger, denn damit drängt sich der Inhaberin eine der dringlichsten Fragen auf. „Was ist zum Beispiel wenn plötzlich ein Regenschauer kommt. Müssen dann alle sofort gehen, obwohl man teilweise sein Essen noch nicht hat?“ Allerdings ist man auch im Schlossrestaurant glücklich, endlich wieder seinen Gästen Essen und Trinken anbieten zu können. „Wir haben aus logistischen Beweggründen auch kein Außer-Haus-Geschäft angeboten, von daher brennen wir natürlich auf die Wiedereröffnung.“ Hoffnung auf gutes Wetter aber inklusive, nicht nur in Oranienburg.

Das Team vom Schlossrestaurant „Lieschen & Louise“ in Oranienburg freut sich auf den Neustart nach sieben Monaten Schließzeit. Quelle: Steffi Bojahr

Von Marco Paetzel, Robert Riesler, Knut Hagedorn und Helge Treichel