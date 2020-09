Frisches und Regionales aus dem Hofladen und Gartenmarkt in Gransee – jeder Ast eine Geschichte

Gransee

Auf Saft aus Tausenden Kilogramm Äpfeln hofft Denny Herkt in diesem Jahr. Der vergangene heiße Sommer hatte ihm rund 6000 Liter aus den schmackhaften Granseer Früchten beschert. Lange wird der Vorrat auch 2020 nicht reichen. Denn Apfelsaft aus Gransee ist bei vielen Leuten beliebt und traditionsreich. „Ob klar oder trüb, unser Apfelsaft trifft viele Geschmäcker“, sagt Denny Herkt, Geschäftsführer des Granseer Hofladen & Gartenmarkt. Vor der Wende befand sich hier ein wichtiges Apfelanbaugebiet.

Aus der Region – für die Region

Der Saft landet nicht nur bei den Einheimischen im Glas. Berlinerinnen und Berliner, die in Gransee und der herrlichen Umgebung der Seenplatte Urlaub machen, kommen immer wieder gerne im Granseer Hofladen vorbei, um sich mit Vorräten zu versehen oder einfach frisches Gemüse und Obst einzukaufen. Das kommt aus der nahen und weiteren Region. Neben Säften, Obstweinen und Marmeladen achtet Denny Herkt vor allem darauf, dass Angebot an Produkten aus regionalem Anbau und regionaler Verarbeitung ständig zu ergänzen und zu erweitern. „Aus der Region für die Region, das ist für uns ein ganz wichtiges Credo unseres Unternehmens“, sagt der Firmeninhaber. Jüngst hat er zudem Keramik für Haus und Garten – selbstverständlich in der Region hergestellt – in das Sortiment des Hofladens aufgenommen.

Apfelsaft aus Gransee ist bei vielen Leuten beliebt und traditionsreich. Quelle: Regio-Nord GmbH/André Wirsig

Doch damit nicht genug. Neben herkömmlichen und Nadel- und Laubgehölzen, Beet- und Balkonpflanzen (zum Teil selbst gezogen) bekommen Hobbygärtner bei Denny Herkt und seinen Mitarbeitern im Frühjahr Jungpflanzen für den Gemüsegarten, bei Rosen und Sträuchern sind alte Sorten gefragt. „Gärtnern liegt im Trend“, sagt Denny Herkt. Bei ihm gibt es dafür nicht nur das passende Zubehör wie Erden oder Rindenmulche, sondern auch kompetente Beratung und Hinweise zur Pflege. „Das ist für uns selbstverständlich und gehört zu unserem Service, wenn Kunden bei uns Ware einkaufen“, sagt Denny Herkt.

Granseer Hofladen & Gartenmarkt, Denny Herkt, Hofladen Gransee, Meseberger Weg 2a, 16 775 Gransee, Telefon: 03306/23 48 oder Mobil: 0160/92 76 62 41. Der Hofladen ist montags bis samstags immer ab 8 Uhr geöffnet.

Die „Regionale“ in Oberhavel

Beim Einkauf oder Restaurantbesuch werden Stempel gesammelt. Wer sechs verschiedene zusammen hat, darf an der Verlosung teilnehmen. Bis zum 12. September die Stempelkarte an die Regio Nord schicken.Stempelkarten gibt es bei den jeweiligen Anbietern, den Touristinformationen in Fürstenberg, Zehdenick und Stechlin in Neuglobsow sowie bei der MAZ in Oranienburg, Mittelstraße 15.

