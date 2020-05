Frühe Öffnung der Hotels in Mecklenburg-Vorpommern in der Kritik

Fürstenberg

Desinfektionsmittel, Mundschutz und Handschuhe für die Mitarbeiter sind besorgt, die Zimmer sind bezugsfertig und strahlen Wärme und Behaglichkeit aus. Es kann wieder losgehen im Fürstenberger Kultur-Gasthof „Alte Reederei“. Ab dem 25. Mai greifen die Lockerungen inmitten der Corona-Pandemie dann auch für das Hotel-und Gastgewerbe im Land Brandenburg. Inhaber Michael Wittke ist zwar froh das wieder ein wenig Normalität zurückkehrt mit der Öffnung, allerdings kann er einige Entscheidungen seitens der Politik nicht ganz nachvollziehen und verstehen.

„Ich finde gerade die Unverhältnismäßigkeit der Lockerungen nicht gut. Während in Mecklenburg-Vorpommern die Hotels wieder öffnen, geschieht dies bei uns erst ab 25. Mai. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, zumal wir gerade als Fürstenberger sehr nah an Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt sind“, erklärt Michael Wittke, der seit 2005 Inhaber des Kultur-Gasthofes „Alte Reederei“ in Fürstenberg ist. „Wenn zehn Kilometer weiter die Hotels offen sind und hier nicht ist das sehr unglücklich, da hätte ich mir eine zeitliche Anpassung gewünscht“, so Wittke weiter.

Das Sommergeschäft ist gelaufen

Die aktuelle Situation inmitten der Corona-Pandemie trifft den Unternehmer hart, wie alle seine Kollegen in der Tourismusbranche. „Das Sommergeschäft ist gelaufen, so realistisch muss man sein. Es ist zwar schön das jetzt ab 15. Mai wieder die Restaurants öffnen, aber ohne Hotels kommen kaum Gäste, die diese dann besuchen.“

Michael Wittke rechnet auch nicht mit einem Besucheransturm ab dem 25. Mai, wenn die Hotels wieder öffnen dürfen. „Die Verunsicherung bei den Leuten bleibt ja groß und diese verdirbt die Lust aufs verreisen. Verunsicherung ist immer Gift für die Wirtschaft, das Jahr 2020 kann man wirtschaftlich als ganz bitteres abhaken.“ Vier Mitarbeiter beschäftigt der Unternehmer in Fürstenberg, wovon einer aktuell in Kurzarbeit ist. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind aber schon jetzt deutlich zu spüren, wie Michael Wittke berichtet: „Wir starten quasi bei Null am 25. Mai, die Umsatzeinbußen waren enorm und im fünfstelligen Bereich. Diese fehlenden Einnahmen sind auch nicht mehr aufzuholen.“

Lob für Soforthilfe vom Staat

Um wirtschaftlich überleben zu können beantragte der Kultur-Gasthof „Alte Reederei“ Soforthilfe vom Staat. „Da muss ich unserer Regierung wirklich ein Lob aussprechen, diese kam sehr schnell und hat sehr geholfen, zumindest die laufenden Kosten abzudecken und zu bezahlen.“

Auch kulturell liegt vieles brach momentan, das eigene Kino ist zu, die Kahnmusik auf einem alten Segler findet ebenso nicht statt. „Das bedauere ich sehr, gerade für die Künstler, die ja quasi nichts mehr haben. Aber unsere kulturellen Angebote waren sehr beliebt und wir hoffen diese bald wieder aufleben zu lassen“, so der Inhaber der „Alten Reederei“.

