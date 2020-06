Frust im Friseursalon: Was tun, wenn sich Kunden gegen die Maske sträuben?

Oberhavel

Was Martina Greiser in ihrem Glienicker Friseursalon „Art of Hair“ am Freitag erlebt hat, stimmte sie traurig. Seit Wochen kämpft sie sich mit ihrem kleinen Betrieb zurück ins Leben und akzeptiert sämtliche Auflagen zum Schutz vor dem Corona-Virus. Dazu gehört unter anderem, dass sich alle Kunden mit ihrem Namen und Kontaktdaten in eine Liste eintragen müssen, um als Kontaktperson ermittelt werden zu können, falls eine Infektion registriert wird. Außerdem gilt nach wie vor die Maskenpflicht für Angestellte und Kunden. Diese Regelung wollte eine Kundin am Freitag nicht akzeptieren. „Sie hat wohl gehofft, dass wir ein Auge zudrücken und sie ohne Maske bedienen, aber das können wir nicht machen“, erklärt Martina Greiser. „Das Ordnungsamt kontrolliert sehr genau und am Ende müsste ich bis zu 25 000 Strafe zahlen, wenn ich die Maßnahmen nicht einhalte. Das kann ich mir nicht leisten.“

Martina Greiser kämpft sich durch die Krise. Sie akzeptiert sämtliche Maßnahmen. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Seit dem 4. Mai haben Friseurbetriebe wieder geöffnet – „unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen sowie unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung“, wie es im Beschluss der Regierungschefs der Länder heißt. Basierend auf dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) einen Branchenstandard für Unternehmen der Haar- und Bartpflege entwickelt. Dazu gehört, dass bei Tätigkeiten, bei denen der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht sicher eingehalten werden kann, Schutzmasken getragen werden müssen.

Weitere MAZ+ Artikel

Kein Termin ohne Maske

Als die Saloninhaberin aus Glienicke der Dame sagte, dass sie ohne Maske nicht bedient werden könne, solle sie eine der Mitarbeiterinnen einfach stehen gelassen haben und nach draußen zum Telefonieren gegangen sein. Die Frage, ob sie nun einen Haarschnitt bekommen möchte, verneinte sie. „Ich hatte sie dann darüber informiert, dass der Termin natürlich trotzdem bezahlt werden muss, denn den haben wir ja für sie frei gehalten. Daraufhin hatte sie sich dann doch entschlossen, den Termin mit Maske wahrzunehmen. „Aber sie war leider sehr respektlos zu meiner Kollegin“, erzählt Martina Greiser, die bislang in der Corona-Zeit überwiegend positive Erfahrungen im Umgang zwischen Kunden und Angestellten beobachten konnte.

Bei „Monique Müller“ in Hennigsdorf und Oranienburg wurden mehr als 16 000 Euro in Umbau und Hygieneschutz investiert. Die Kunden fühlen sich sicher. Quelle: privat

„Anfangs waren alle einfach nur froh, dass wir wieder geöffnet haben“, sagt Martina Greiser, die allerdings auch gemerkt hat, dass die Geduld bei vielen langsam nachlässt. Doch dass eine Kundin aus Trotz einen Termin abblasen wollte, habe es in der ganzen Zeit nicht gegeben. Auch für die Saloninhaberin war es nicht leicht, sich auf das Arbeiten mit Maske einzustellen. „Erst hatte ich das Gefühl, oh Gott, ich halte es nicht aus. Irgendwann ging es dann. Aber jetzt, wo der Sommer kommt, ist es zunehmend belastend.“ Umso ärgerlicher findet sie es, dass einige Menschen das Recht für sich beanspruchen, auf die Maske zu verzichten und damit andere zu gefährden. In Gesprächen mit anderen Friseuren aus der Region sei ihr bisher nicht zu Ohren gekommen, dass sie Ähnliches erlebt hätten.

Bei Verstößen bis zu 25 000 Euro Strafe für Inhaber

Wie ist die Stimmung der Kundschaft, wie kommen sie mit den Schutzmaßnahmen zurecht? Diese Frage beschäftigt auch Jörg Carda, der mit der Friseurmeisterin Monique Müller zwei Salons in Oranienburg und Hennigsdorf leitet. „Wir sprechen jeden Tag in unseren telefonischen Team-Meetings über diese Frage“, sagt Carda. „Bis jetzt ist alles super, wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Anfangs waren viele Kunden noch ein wenig ängstlich. Aber als sie gesehen haben, was wir für den Schutz vor Corona tun, haben sie sich sicher gefühlt und das auch geschätzt.“ 16 500 Euro wurden für Umbau und Hygieneschutz investiert. „Wenn jemand keine Maske nehmen möchte, erklären wir ganz in Ruhe, dass uns dann eine Strafe von bis zu 25 000 Euro droht“, sagt Carda. Aber ganz davon abgesehen gebe es kein gutes Bild ab, wenn ein einzelner Kunde keine Maske trägt. Denn dann steige bei den anderen die Unsicherheit.

Von Wiebke Wollek