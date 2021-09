Frust und Freude nach dem Wahltag: So blicken die Kandidatinnen und Kandidaten auf die Ergebnisse

Oberhavel

Bis in die frühen Morgenstunden hatten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit der Auszählung zu tun. Die eigentliche Überraschung stand aber schon am Sonntagabend gegen 21 Uhr fest: Da lag die SPD-Kandidatin Ariane Fäscher uneinholbar vor CDU-Konkurrent Uwe Feiler – der gratulierte der Sozialdemokratin per Telefon „mit ganzem Herzen“ zum Einzug in den Bundestag.

Um kurz vor Mitternacht war Uwe Feiler zu Hause. Die Stimmung auf dem Kremmener Spargelhof war, „was das Ergebnis der CDU betrifft, nicht so gut“, sagte er am Montag. „Das war eine krachende Niederlage.“ Auch sein eigenes Ergebnis sei „nicht so gut“. Aber es sei früh klar gewesen, dass er über seinen Listenplatz der CDU in Brandenburg dennoch wieder Mitglied des Bundestages sein werde.

Uwe Feiler (r.) fieberte bei der Auszählung mit. Quelle: Robert Roeske

Sein schlechteres Abschneiden sei auch die Konsequenz des Bundestrends. „Aber mit 20,8 Prozent liege ich deutlich über dem Wert für die Zweitstimmen.“ Am Dienstag ist Uwe Feiler in Berlin, zur konstituierenden Sitzung der CDU-Fraktion. Hinsichtlich Koalitionen sei „Jamaika“, also Schwarz, Gelb, Grün seine Wunschkonstellation. Aber „ich sehe aufgrund der Wahlergebnisse keinen direkten Regierungsauftrag.“ Es liege nun an FDP und Grünen, wie sie sich positionieren.

Für Ariane Fäscher ging erstmal die Familie vor

Bei der SPD, die im Borgsdorfer „Weißen Hirsch“ feierte, war spätestens ab 21 Uhr Jubelstimmung angesagt. Gestern jedoch stand für die Gewinnerin des Direktmandats des Wahlkreises 58, Ariane Fäscher, erst mal die Familie im Vordergrund. „Die mussten drei Monate auf mich verzichten, das war einfach fällig“, sagte sie nach einem ausgiebigen Mittagessen mit den Lieben. „Ich bin wirklich aufgeregt und auch wissbegierig, was für Möglichkeiten es jetzt gibt“, sagte sie. Positiv empfindet Ariane Fäscher, dass es auch Feiler und Domscheit-Berg geschafft haben. „Da müssten wir richtig was erreichen können für die Region“, ist sie überzeugt von einer guten Zusammenarbeit.

Anke Domscheit-Berg schafft den Wiedereinzug in den Bundestag. Quelle: privat

„Das Wahlergebnis für Die Linke hat mich erschüttert, denn meine Erfahrungen im Wahlkampf waren sehr positiv und passen einfach nicht dazu“ resümierte Anke Domscheit-Berg am Montag. Die Erneuerung der Partei sei seit einiger Zeit im Gange, was Turbulenzen mit sich bringe. Aus Brandenburg werde die Linke nun statt mit vier nur noch mit zwei Mitgliedern im Bundestag vertreten sein. „Das bedeutet, dass wir uns im Grunde jeweils um ein halbes Bundesland kümmern müssen“, sagte die Fürstenbergerin. „Für mich ist aber klar, dass mein Schwerpunkt in meinem Wahlkreis liegen wird, denn hier, in Oberhavel und im östlichen Havelland bin ich als Direktkandidatin angetreten. Durch die von 69 auf 39 Köpfe geschrumpfte Linksfraktion werde ich außerdem noch mehr fachliche Aufgaben übernehmen müssen, mein Fokus wird aber auch künftig die Digitalisierung sein.“

Freude beim FDP-Kandidaten

Nahezu verdoppeln konnte Ralf Tiedemann, der für die FDP angetreten war, das Ergebnis von 2017. „Wir und auch ich persönlich sind hochzufrieden mit dem Ausgang“, sagte er am Montag. Vor allem der Zweitstimmenbereich – hier verbuchten die Freien Demokraten 10,3 Prozent im Wahlkreis – sei herausragend. „Das ist schon komfortabel für uns und natürlich für die Grünen auch“, so Tiedemann mit Blick auf den Wahlausgang im Bund. Persönlich würde er „Jamaika“ bevorzugen.

Ralf Tiedemann (FDP) kann sich „Jamaika“ vorstellen. Quelle: Björn Bethe

Auch wenn es Stefanie Gebauer für die Freien Wähler nicht geschafft hat: „Ich bin froh und freue mich über das Feedback“, sagte sie am Montag. „Wir haben das stärkste Ergebnis für die Freien Wähler erreicht.“ Auch sei sie erfreut über das hohe Ergebnis in Kremmen. „Ich bin nicht enttäuscht oder traurig.“ Ulrich Storm, Direktkandidat der AfD, sagte: „Wir mussten leider kleine Verluste hinnehmen, die jedoch geringer waren, als die Verluste der AfD auf Bundesebene“. Die Ursachen dafür „werden wir gründlich analysieren. Es ist für uns aber eine Genugtuung, dass die Linkspartei fast in die Bedeutungslosigkeit abgesunken ist.“

Anne Schumacher freut sich über den vierten Platz

Rick Grothe (Die Partei) jubelte über 2,2 Prozent. „Es ist das beste Wahlergebnis seit dem Mauerfall, wir sind begeistert“, so der Landesvorsitzende.

Anne Schumacher (Bündnis 90/Die Grünen) sagte am Montag: „Dass ich den Einzug in den Bundestag nicht schaffen werde, war anhand der Prognosen abzusehen. Aber ich freue mich, dass ich im gesamten Wahlkreis den vierten Platz geholt habe. Das ist für mich schon ein Erfolg.“

