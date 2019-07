Dannenwalde

Bei Löscharbeiten am Sonntagnachmittag bei Dannenwalde sind fünf Feuerwehrleute des Amtes Gransee und Gemeinden verletzt worden. Eine Kameradin musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, ein Kamerad mit Kreislaufproblemen und Erschöpfungssymptomen kam ebenfalls ins Krankenhaus. Darüber hinaus wurden drei Kameraden durch Stiche von Erdwespen verletzt.

Ursprung des Feuers vermutlich auf einer Wiese

Am Ortsausgang von Dannenwalde in Richtung Blumenow brannten am Dienstagnachmittag rund drei Hektar Wald. Anwohner hatten Rauchwolken über dem Waldstück bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Offensichtlich, so die Polizei, seien die Flammen auf einer Wiese ausgebrochen und dann auf den nahen Wald übergesprungen.

Mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein und konnten erst gegen 23 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren nach Auskunft von Gransees Amtsbrandmeister Frank Pahlow mehr als 80 Kameradinnen und Kameraden mit 15 Fahrzeugen, darunter auch neun Feuerwehrleute und zwei Fahrzeuge aus Fürstenberg. Zur Ablösung wurden im Laufe des Einsatzes Kräfte aus Meseberg, Kraatz, Neuglobsow, Schulzendorf und Rönnebeck angefordert.

Verletzten Kameraden geht es wieder gut

Der verletzte Kamerad, der der Löschgruppe Großwoltersdorf angehört, verließ noch am Sonntagabend das Krankenhaus wieder. Die verletzte Kameradin aus der Löschgruppe Dannenwalde sollte, wie es hieß, das am Montagvormittag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Auch den anderen drei Kameraden soll es nach Auskunft der Feuerwehr inzwischen wieder gut gehen.

Von Bert Wittke