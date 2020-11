Gransee

Gransee erlebte am Freitagnachmittag eine Weltpremiere. In der Bibliothek wurde die „ Tollesbuchkiste“ in Betrieb genommen. Der Prototyp des kleinen technischen Meisterwerkes kann ab sofort genutzt werden. Jannis, Jonathan und Lukas – sie sind regelmäßige Bibliotheksgänger – haben es bereits getan. Hier ein Knopfdruck, da ein Kopfhörer und dort eine Stimme von der Puppe, die über dem Bedienteil hinter einem Fenster thront und mit den Kindern kommuniziert. „Die Kiste soll junge Menschen zum Lesen animieren“, sagt Tina Kemnitz. Sie ist so etwas wie eine Botschafterin für Kinder- und Jugendliteratur, reist durch ganz Deutschland, um Mädchen und Jungen die Welt der Worte und Sätze näherzubringen. Das sieht sie als ihre Mission an. „Es gibt soooo tolle Kinder- und Jugendbücher – wäre doch jammerschade, wenn die keiner liest!“

Das ist die Puppe, die mit den Kindern kommuniziert, Hände und Mund beim Sprechen synchron zum Text bewegt. Quelle: Stefan Blumberg

Angebot für Grundschüler

Die in Gransee stehende Version der „ Tollesbuchkiste“ richtet sich an Grundschüler. Für jede Klassenstufe werden zwei Bücher angepriesen, deren Titel stehen auf Schildchen, daneben der entsprechende Knopf, den jeder entsprechend seines Alters drücken kann. Die Stimme, die dann zu hören ist, kommt von Tina Kemnitz. Als Diplom-Sprechwissenschaftlerin ist sie prädestiniert für diese Aufgabe. „Die Bücher habe ich mir ausgesucht. Es sind welche, die mir sehr gut gefallen haben. Ich erzähle etwas über den Inhalt, mache die Kinder neugierig. Ziel ist, dass sie sich das Buch dann in der Bibliothek ausleihen und selbst lesen.“

Seepferdchen, Klassenzimmer und Mathemagie

In der Kiste, die seit Freitag in Gransee steht, finden sich unter anderem diese Titel: Seepferdchen sind ausverkauft (1. Klasse), Mattis und das klebende Klassenzimmer (2. Klasse), Kiste Mathemagie (3. Klasse), Kannawoniwasein (4. Klasse), Freibad. Ein ganzer Sommer unter freiem Himmel (5. Klasse) und Irgendwo ist immer Süden (6. Klasse).

Lukas Bartecki testete das technische Wunder als erster Schüler. Quelle: Stefan Blumberg

Neue Erfindung in zwei Monaten

Entstanden ist die Idee mit der Kiste in der Coronazeit. Die Bücherliebhaberin Tina Kemnitz beklagte zu Beginn des Lockdowns, dass sie nicht mehr in die Schulen komme, um die Kinder und Jugendlichen das Lesen ans Herz zu legen. Genau das ist aber das Ansinnen der Gründerin ihres Unternehmens, „Tolles Buch!”, das Literaturveranstaltungen für Kinder und Jugendliche anbietet. „Ich jammerte Matthias Hanf die Ohren voll und fragte ihn, ob er nicht in der Lage wäre, ein Gerät zu bauen, mit dem die Kinder auf eine andere Art – also ohne direkten Kontakt – zum Lesen animiert werden.“ Der Tüftler machte sich noch im April dieses Jahres ans Werk und entwickelte den Lese-Appetitanreger. „Ich habe von der Idee bis zur Fertigstellung zwei Monate gebraucht“, sagt Matthias Hanf, der sich selbst Erfinder nennt und in Berlin ein Ingenieurbüro zur Produktentwicklung betreibt. Angefangen hatte alles damit, dass seine Kinder sich von ihrem Papa eine Wundermaschine wünschten. Die bekamen sie.

Tina Kemnitz und Matthias Hanf in Gransee. Quelle: Stefan Blumberg

Angebot lässt sich beliebig austauschen

Das Besondere an dieser Lesekiste sei, dass man den Inhalt austauschen könne. Wenn die Kiste eine gewisse Zeit an einem Standort genutzt werde und die Leser nach neuem Futter lechzten, könne der Chip umgetauscht werden – es werden zwölf neue Bücher vorgestellt.

Wir freuen uns, dass wir die Ersten sind, die diese ’Audiokiste’ bekommen haben“, sagt die Granseer Bibliotheksleiterin Irina Richter, die diesen Deal mit Tina Kemnitz eingefädelt hatte. Die Kiste wird in den nächsten Monaten auf Mietbasis (80 Euro im Monat) in der Bibliothek stehen. Ein Chip mit den vorgestellten zwölf Märchen kostet einmalig 120 Euro. „Es gibt viele, viele andere Bücher, die dort vorgestellt werden können“, sagt Tina Kemnitz erwartungsvoll. Geschichten der Autoren Andreas Steinhöfel, Martin Baltscheit oder Silke Schlichtmann, die zu ihren Favoriten gehören, werden mit Sicherheit Berücksichtigung finden. Und die Kiste sei nicht nur ein Fall für die Bibliothek, sondern wegen der einfachen Änderung der Inhalte auch auf anderen Gebieten anwendbar (Kitas, Schulen, Museen...).

Von Stefan Blumberg