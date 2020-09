Für Feuerwehren ein rotes Tuch – die B 96-Baustelle in Teschendorf

Nassenheide

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 96 in Teschendorf beziehungsweise zwischen Teschendorf und dem Ortseingang Löwenberg haben das Leben zahlreicher Einwohner der Region drastisch verändert. Das gilt selbstverständlich auch für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren. Im Zuge der Vorbereitung der Sanierungsarbeiten der B 96 war darüber informiert worden, dass es in jedem Fall zur kompletten Sperrung der Bundesstraße kommen wird.

Die Bauarbeiten auf der B 96 ziehen zahlreiche Verkehrseinschränkungen nach sich. Quelle: Uwe Halling

Aus diesem Grund, so die Information der Gemeindeverwaltung des Löwenberger Landes, sei die sogenannte Zielbereichsfolge (Alarm- und Ausrückeordnung) bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr mit Wirkung vom 1. September dieses Jahres geändert worden. Für die Zeit der Bauarbeiten sei diese Reihenfolge festgelegt worden: Teschendorf/ Neuendorf, Nassenheide, Oranienburg, Liebenwalde, Löwenberg, Falkenthal, Grüneberg, Grieben, Gutengermendorf/Häsen, Großmutz.

Löschgruppen Löwenberg und Grüneberg alarmiert

Am 19. September kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Nassenheide. Alarmiert wurde zunächst vor dem Hintergrund, dass es einen „Gebäudebrand groß“ gibt. Neben den Feuerwehren aus Nassenheide, aus Teschendorf/ Neuendorf und aus Oranienburg wurden auch die Löschgruppen aus Löwenberg und Grüneberg alarmiert. Für diese, so hieß es, hätte es seitens der Feuerwehr Nassenheide aber an jenem Sonnabend keine Möglichkeit gegeben, den Baustellenbereich in Teschendorf zu passieren. Bis dorthin sind die Löschgruppen dann allerdings auch gar nicht gelangt, denn sie wurden – wie auch die Mitstreiter des Löschzuges 1 aus Oranienburg (hauptamtliche Kräfte) noch während der Anfahrt von Einsatzleiter Robin Peronne, Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr Nassenheide, davon in Kenntnis gesetzt, dass sie umkehren und wieder zurück in die Depots fahren können. Hatte sich doch am Brandort herausgestellt, dass in Nassenheide kein Haus, sondern eine Photovoltaikanlage in Flammen stand.

Was wäre wenn?

Der Vorfall hat dennoch die Frage aufgeworfen, was passiert wäre, wenn es sich um den Brand eines Wohnhauses gehandelt hätte und zusätzliche Feuerwehrkräfte gebraucht worden wären. Die alarmierten Löschgruppen aus Löwenberg und Grüneberg hätten dann aufgrund der Bauarbeiten und damit verbundener Sperrungen den Umweg über Liebenwalde nehmen müssen. Folglich wären sie sehr viel später als sonst am Unglücksort eingetroffen. Laut der geänderten Alarm- und Ausrückeordnung hätten vor ihnen allerdings zunächst die Feuerwehren aus Liebenwalde oder auch Falkenthal alarmiert werden müssen, was jedoch offensichtlich nicht der Fall war.

Leitstelle will den Vorfall prüfen

In der Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde, so hieß es am Montag, könne man sich nur schwer vorstellen, dass es bei der Alarmierung womöglich einen Softwarefehler gegeben habe, wolle den Sachverhalt aber prüfen. Bis ein Ergebnis vorliege, können es allerdings etwas dauern. Schließlich liege der Vorfall schon eine Weile zurück. Denkbar sei auch, dass andere Wehren, die vor Löwenberg und Grüneberg zu alarmieren gewesen wären, zum Zeitpunkt des Brandes in Nassenheide selbst im Einsatz waren.

Ob die B 96 am 19. September für Feuerwehrfahrzeuge passierbar gewesen wäre? Zum Glück wurden die Einsatzkräfte aus den beiden Ortsteilen am Ende nicht gebraucht. Quelle: Uwe Halling

Zum Glück, so sagen die Feuerwehrleute in Nassenheide, habe am 19. September im Dorf kein Haus gebrannt und es seien auch keine Menschenleben bedroht gewesen. Was sei aber, wenn eine akute Gefahr für Leib und Leben von Einwohnern bestehe? In einem solchen Fall zähle unter Umständen jede Sekunde. Dann könne nicht gewartet werden, bis sich Löschgruppen über lange Umwege bis zum Einsatzort vorgekämpft haben. Darüber hinaus könne es sein, dass an einem Brandort schnell zusätzliche Einsatzkräfte wie Atemschutzgeräteträger gebraucht werden, weil die Zahl der einsatzbereiten Feuerwehrleute anderer Wehren nicht ausreiche.

Teschendorfer können jederzeit ausrücken

Ob der Baustellenbereich der B 96 in Teschendorf am 19. September für Feuerwehrkräfte passierbar gewesen wäre, kann die Gemeindeverwaltung des Löwenberger Landes im Nachgang natürlich auch nicht mehr mit Sicherheit sagen. „Fest steht, dass es von der verantwortlichen Bauleitung eine Zusage gibt, dass die Freiwillige Feuerwehr Teschendorf auch während der Bauzeit jederzeit zu Einsätzen ausrücken kann“, sagte Manfred Telm. Gerade weil die Passierbarkeit der Ortslage Teschendorf nicht zu jedem Zeitpunkt der Bauarbeiten zu gewährleisten war, so der stellvertretende Bürgermeister, sei die Alarm- und Ausrückeordnung ja extra zeitweilig geändert worden.

