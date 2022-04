Für die Corona-Quarantäne: Digital unterwegs durch Oberhavel

Oberhavel

Heutzutage muss man sich gar nicht mehr durch den Landkreis bewegen, um etwas von diesem Landkreis sehen zu können. Selbst in der Corona-Quarantäne lassen sich nette Reisen durch die Region unternehmen, ohne dass man das eigene Gehöft verlassen muss. Möglich ist das durch diverse Videos, die auf Youtube zu finden sind.

Beispielsweise gibt es dort, auf dem Kanal „Lost in“, einen 41-minütigen Film, der schlicht „Oranienburg to Berlin“ heißt. Man kann dort in Echtzeit eine Fahrt mitverfolgen, die am Kreisel Havelstraße/Breite Straße in Oranienburg beginnt. Womit wir unterwegs sind, ist leider nicht zu sehen. Hochgeladen wurde das Video zwar am 1. Mai 2021, aber die Bilder sind durchaus winterlich. Es ist extrem wenig Verkehr, als der Fahrer durch das Oranienburger Zentrum fährt, am Schloss vorbei, weiter in Richtung Lehnitz – damals noch mit Ampelkreuzung – und durch den Wald nach Summt. An der Anschlussstelle Mühlenbeck biegt der Fahrer dann auf den Berliner Ring in Richtung Dreieck Pankow. Die Fahrt endet dann in Berlin-Pankow.

Mit dem Rad auf dem Oder-Havel-Radweg

Noch sehr aktuell ist ein Video vom 11. März 2022 auf dem Youtube-Kanal „Andi on Tour“. Auf dem „Oder-Havel-Radweg # eine Tagestour im März“ heißt der fast 29-minütige Film ganz schlicht. Er startet am Bahnhof Oranienburg und biegt dann an der Lehnitzschleuse auf den Radweg entlang des Oder-Havel-Radweges ein. Im Gegensatz zum vorherigen Fahrtvideo sehen wir diese Tour allerdings nicht in Echtzeit, sie ist geschnitten worden. Bei 3 Grad Celsius ist Andi unterwegs, er radelt über die Grabowseebrücke in Friedrichsthal. Am Knotenpunkt 66 nahe der ehemaligen Lungenheilheilstätte biegt er in Richtung Liebenwalde ab und radelt auf einem der schönsten Wege, den die Region zu bieten hat – durch den Wald zwischen Grabowsee und Kreuzbruch. Andi schnauft ein wenig, während er radelt und dabei erzählt, wohin ihn seine Tour noch führen wird. Denn in Liebenwalde wolle er auf den eigenen Oder-Havel-Radweg und weiter nach Niederfinow und Bad Freienwalde. Das Video begleitet ihn bei dieser Tour, bei der sehr viele schöne Landschaften Brandenburgs zu sehen sind.

Wer möchte, kann auch andere Radtouren durch Oberhavel auf Youtube erleben, außerdem Auto- oder Bahnfahrten. Und am Ende des Tages kann man sagen, man sei viel unterwegs gewesen, ohne unterwegs gewesen zu sein.

Von Robert Tiesler