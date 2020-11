Fürstenberg/Havel: Wasserbetrieb wirtschaftet ausgewogen

Fürstenberg/Havel

Mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis rechnet der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Fürstenberger Seengebiet sowohl für 2020 als auch für 2021. Für 2019 ist das schon festgestellt worden. Der Hauptausschuss befasste sich am Donnerstag ausführlich mit den Zahlen und empfahl den Jahresabschluss 2019, die damit verbundene Entlastung der Werkleitung und den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung.

Saugwagen gehört zu den größten Investitionen

Zu den größten Investitionen zählt ein weiterer Saugwagen, dessen Anschaffung bereits im vergangenen März beschlossen war, für den die Bestellzeit jedoch ein Jahr beträgt. Der Liefertermin ist für April 2021 avisiert. Außerdem werden in den kommenden zwei Jahren drei Trinkwasserbrunnen auf dem Gelände des Wasserwerkes gebohrt. Die Ausschreibung für die Vorbohrungen erfolgte in dieser Woche. Ein Gutachter, so berichtete Jörg Frenz, kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebes, hätte die günstigsten Brunnenstandorte ermittelt, die eine ausreichende Menge und Qualität an Trinkwasser liefern. Das ist dort, wo schon zu DDR-Zeiten Grundwasser gefördert wurde. Die vier Brunnen auf einer Anhöhe, etwa 900 Meter vom Wasserwerk entfernt und seit 1995 genutzt, sollen durch leistungsfähige Anlagen ersetzt werden. Damit will man die Versorgung mit Trinkwasser für Fürstenberg bis Steinförde, Großmenow, Altthymen und Himmelpfort in der Zukunft sicherstellen.

Insgesamt sind für 2021 Investitionen in Höhe von 373 000 Euro geplant, die der städtische Betrieb aus eigenen Mitteln aufbringt. Neue Kredite sollen weder im nächsten noch in den folgenden Jahren aufgenommen werden.

Personelle Herausforderungen durch Schmutzwasserentsorgung

Die Anfang 2019 in Eigenregie übernommene Schmutzwasserentsorgung hat den Betrieb erneut vor Herausforderungen gestellt, diesmal in personeller Hinsicht. Im Juli musste sogar Werkleiter Ralf Lunkenheimer eine Woche lang die Schicht mit dem Saugwagen in Fürstenberg übernehmen.

Wie sich die Einschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie auswirken, könne man noch nicht genau beziffern, hieß es Donnerstag. Größere Mengen an Trink- und Abwasser fielen durch die Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice und durch die vermehrte Nutzung der Ferienhäuser durch die Eigentümer an. Dagegen könnten sinkende Mengen im gewerblichen Bereich und eventuell Ausfälle bei Zahlungsschwierigkeiten am Ende des Jahres das Ergebnis beeinflussen.

Komplizierte Abrechnung durch Steuersenkung

Dass sich die vorübergehende Senkung der Umsatzsteuer für Trinkwasser um fünf Prozent für die Kunden des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser Fürstenberger Seengebiet richtig lohnen könnte, davon ist Jörg Frenz nicht überzeugt. Die Abrechnung ist kompliziert, weil das Computerprogramm so eine Berechnung hergeben muss und nur einmal im Jahr die Zählerstände erfasst werden. Voraussichtlich wird für den Abrechnungszeitraum, also das gesamte Jahr, die geringere Mehrwertsteuer berechnet. Das sind drei Cent pro Kubikmeter Trinkwasser weniger und 5,25 Euro statt 5,50 Euro Grundgebühr. Eine Familie mit drei Personen und Durchschnittsverbrauch würde 3,90 Euro sparen, so Jörg Frenz. Das Finanzamt erhält schätzungsweise 10 000 Euro weniger von den Fürstenberger Wasserkunden für das Jahr 2020.

Für Trinkwasser berechnet der Eigenbetrieb seit 2004 fortlaufend die gleichen Mengengebühren von 1,33 Euro (brutto). Seit 2014 gelten die Kanalgebühren von 2,89 Euro je Kubikmeter, für die mobile Entsorgung 5,59 Euro. Aktuell ist eine Staffelung der Gebühren entsprechend der Schlauchlängen vorgesehen.

Personalkosten werden sich deutlich ändern

Deutlich verändern werden sich die Personalkosten des Eigenbetriebes. Es gibt eine zusätzliche Stelle, außerdem wird ein Auszubildender im Jahr 2021 übernommen. Für zwei Mitarbeiter, die in drei Jahren in Rente gehen, soll die Nachfolge geregelt werden. Geplant sind zwei Ausbildungsplätze im kommenden Jahr. Die Azubis sollen dann im Idealfall übernommen werden.

