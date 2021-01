Fürstenberg

Berge voller Schnee stehen im Klassenzimmer des Fürstenberger „ Verstehbahnhofs“. Meterhoch liegen die weißen Eiskristalle, es muss kalt sein. Dort platziert sich eine Frau mit einem Stuhl direkt vor den Bergen, schlägt ein Buch auf und beginnt mit warmer und herzlicher Stimme daraus zu lesen. Ihren jungen Schülern aus der zweiten Klasse liest sie die Geschichte von Frau Holle vor. Doch die Lehrerin ist nicht wirklich in einem Gebiet voller Schneeberge und eisiger Kälte. Sie sitzt im „digitalem Klassenzimmer“ des Verstehbahnhofs vor einem Greenscreen. Und Sophia Groß hat die Schneelandschaft digital hinter sie projiziert.

In dem Produktionsstudio der ehemaligen Bahnhofswarthalle in Fürstenberg kennt Sophie Groß alle wirren Knöpfe, die vielen Kabel und jede Technik, die es im Verstehbahnhof gibt. Dort macht die 17-Jährige seit Anfang Dezember ihren Bundesfreiwilligendienst und ist für die gesamte Technik verantwortlich. Um visuell zu arbeiten, kann sie die vier Kameras bedienen, mit den Mikrofonen sorgt Groß für einen guten Ton und auch am Computer ist sie fit. Vor allem liebe sie es, die Videos, welche per Stream, oft auch per Livestream, in dem Produktionsstudio aufgenommen werden, im Nachhinein zusammenzu- schneiden.

Sie liebt es, Geschichten zu erzählen

„Es hat mich immer fasziniert Geschichten zu erzählen. Ich habe schon in der Grundschule angefangen, kleine Videos zu drehen und sie zusammenzuschneiden“, sagt sie. So zauberte sie die Lehrerin, welche ihren Schülern Frau Holle vorlas, schnell mal vor eine wundersame Schneekulisse. Denn im Studio des Verstehbahnhofs kann sich Sophie Groß nun so richtig ausleben.

Anfang Oktober wurde damit begonnen, die dortigen Räume um ein Produktionsstudio für digitale Medieninhalte zu erweitern. Dies soll nun vor allem Schulen zu Gute kommen. „Wir wussten im vergangenem Sommer alle, dass die Schulen bezüglich des digitalen Lernens strukturell schlecht aufgestellt sind. Mit dem digitalem Klassenzimmer im Verstehbahnhof wollten wir etwas machen, was es so noch nicht gibt“, sagt Daniel Domscheit-Berg. Er ist der Vereinsvorsitzende des „havel:lab“, welcher Träger des Bahnhofs ist.

Das ist ihr neuer Arbeitsplatz im Produktionsstudio. Hier schneidet Sophie Groß Videos zusammen und kümmert sich um die Technik. Quelle: Sophie Groß

Und während die meisten Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie und der ausgesetzten Präsenzpflicht von zu Hause und vor allem digital lernen müssen, wurde im Verstehbahnhof ein Raum voller Technik und digitalen Möglichkeiten für Schulen geschaffen. „Ich glaube, dass es mehr solcher Orte braucht“, sagt Domscheit-Berg. Oft seien die Schulen digital nicht gut aufgestellt. „Bei uns ist alles, was es für das digitale Unterrichten braucht, vorhanden. Und die Lehrer können Erfahrungen sammeln, wie toll digitales Lernen mit funktionierender Technik sein kann“, sagt er. Vor allem aber ist er Sophie für ihre Arbeit dankbar.

„Meine Erwartungen hier wurden übertroffen“

Sie halte ihm und den anderen fünf ehrenamtlichen Mitarbeitern den Rücken frei und „ist absolut wichtig für uns“, sagt er. „Sie ist technisch hoch begabt. Dass wir sie jetzt bei uns haben, ist ein toller Zufall“, sagt Daniel Domscheit-Berg.

Als sie im Sommer vergangenen Jahres ihren mittleren Schulabschluss machte und im September anfragte, ob sie ihren Bundesfreiwilligendienst im Verstehbahnhof machen könne, stand schon fest, dass dort das neue Produktionsstudio entstehen soll. Mit ihrer technischen Begabung sei Groß die perfekte Ergänzung um das Team von Daniel Domscheit-Berg gewesen. Und auch Groß freue sich, für mindestens ein Jahr Teil des Teams zu sein.

Egal ob es um Videos, Ton oder das richtige Licht geht: Im Verstehbahnhof ist alles vorhanden. Quelle: Sophie Groß

„Meine Erwartungen hier wurden übertroffen. Ich freue mich die neue Technik kennenzulernen, und noch mehr an der Videokamera und Tontechnik zu lernen“, sagt sie wissbegierig. Ihr Ziel während des Bundesfreiwilligendienstes sei es, „mich so viel wie möglich auszuprobieren, zu lernen, um danach gut vorbereitet für eine Ausbildung als Mediengestalterin zu sein“, sagt die Fürstenbergerin. In ihrer Freizeit schaue sie sich oft Youtube-Videos an, um sich Programme zum Video schneiden anzuschauen oder zu verstehen, wie verschiedene Videokameras und andere technischen Geräte funktionieren. Sie freue sich, im Verstehbahnhof ihr Hobby weiter betreiben zu können.

Vor allem freue sie auch das Feedback der Lehrer, dass sie bekomme. Oft seien sie erstaunt zu sehen, was mit der Digitalisierung und der Technik alles möglich sei. Beispielsweise die Lehrer live zu filmen, mit verschiedenen Hintergrundkulissen und dem richtigen Ton. Was für viele Schulen noch eine große Hürde ist, die Digitalisierung, kennt Sophie Groß seit kleinauf. Sie ist in der digitalen Welt zu Hause – den Schulen hilft sie mit ihrem Fachwissen in der aktuellen Zeit vermutlich sehr.

Von Steve Reutter