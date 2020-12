20 Jahre Bella Napoli in der Wasserstadt

Fürstenberg/Havel

Weihnachtssterne und bunte Lichter schmücken die Fenster des „Ristorante Bella Napoli“ in der Brandenburger Straße. Die Tür steht offen, aber Stühle und Tische sind nicht besetzt, genau wie in den anderen Fürstenberger Gaststätten in diesem Corona-Jahr. Trotzdem glühen die Pizza-Öfen. So wie schon seit 20 Jahren ist in der Küche die ganze Woche über Betrieb.

Ebenso wie die Gäste einen Restaurantbesuch verschieben müssen, vermisst Ernesto Fusco seine Kundschaft. „Ja natürlich kann man bestellen, abholen oder wir liefern“, sagt er. „Aber das ist nicht dasselbe.“ Gerade jetzt würden sich viele auf das Scampi-satt-Essen freuen, das zwei-, dreimal im Jahr im „ Bella Napoli“ veranstaltet wird. „Dass es ausfallen muss, bedauern viele“, bestätigt Graziella, die älteste Tochter von Ernesto Fusco.

Ernesto Fusco lebt und arbeitet seit 20 Jahren in der Wasserstadt Fürstenberg/Havel. Quelle: Martina Burghardt

Der 68-Jährige stammt aus Neapel, ein Foto der Stadt hängt im Gastraum. Wegen besserer Chancen auf dem Arbeitsmarkt kam er schon mit 18 Jahren gemeinsam mit einem Freund nach Deutschland und fand schließlich in der Gastronomie seine berufliche Zukunft. In Berlin arbeitete er in verschiedenen Pizzerien und übernahm schließlich das Geschäft in Fürstenberg. Mit seiner Frau und den drei Kindern zog er in die Wasserstadt. „Ich bin automatisch ein Fürstenberger geworden und bin zufrieden“, sagt Ernesto Fusco. Die Kleinstadt ist ihm lieber als Berlin mit der vielen Konkurrenz. Die beiden Töchter und der Sohn sind bis heute aus dem Familienbetrieb nicht wegzudenken. Mit 15 Jahren habe er seine erste Pizza gebacken, erinnert sich Pasqualino Fusco, der Jüngste. Und Graziella, die Älteste, ist dankbar für alles, was sie beim Vater über Gastronomie gelernt hat. Nur wie man einen perfekten Eisbecher hinbekommt, das hat ihr die Mutter beigebracht.

Obwohl im Sommer vor allem Durchreisende das Pizza- und Pasta-Angebot im „ Bella Napoli“ schätzen, gibt es etliche Stammkunden, und zwar nicht nur unter den Einheimischen. Touristen machen immer wieder gern Halt, weil es ihnen so gut schmeckt. Da gibt es zum Beispiel die Männertruppe, die auf jährlichen Bootstouren garantiert Halt macht und dann auf jeden Fall die Knoblauchsuppe bestellt. Das Rezept dafür wurde wohl schon öfter verlangt. Aber das bleibt ganz sicher ein Familiengeheimnis, egal wie oft jemand danach fragt.

Pasqualino Fusco konnte schon im Alter von 15 Jahren Pizza backen. Da war die Familie gerade nach Fürstenberg gezogen. Quelle: Martina Burghardt

Wenn man wissen will, welches Gericht außerdem besonders beliebt ist, zögern die Fuscos. Denn es gibt vieles auf der Speisekarte, was den Gästen schmeckt. Die Vegetarier mögen zum Beispiel die Pizza Pastore, aber gut geht auch das italienische Eis im Sommergarten. Und eine Spezialität ist auf jeden Fall die „Meter-Pizza“, von der mindestens vier hungrige Erwachsene satt werden und die im Bella-Napoli-Imbiss in Neuglobsow am Stechlinsee angeboten wird. Seit sechs Jahren versorgen die Fuscos dort die Besucher.

Familie Fusco freut sich darauf, bald wieder Gäste im Restaurant "Bella Napoli" in Fürstenberg/Havel zu bedienen. Quelle: Martina Burghardt

Groß gefeiert werden kann das 20-jährige Jubiläum vom Ristorante-Pizzeria „ Bella Napoli“ ja nun leider nicht. Wenn nur die Aufträge nicht ausgehen, sind die Fuscos schon ganz zufrieden. „Wir sind dran gewöhnt zu arbeiten und nicht zu sitzen“, sagt Ernesto Fusco. Sich eine Pizza und dazu einen guten Wein gönnen, den der Restaurant-Chef selbst aussucht und in Italien bestellt, muss dieser Tage erst einmal reichen. Die Geselligkeit kommt irgendwann wieder, da sind sich die Fürstenberger Italiener ganz sicher. Essen außer Haus kann man im „ Bella Napoli“ von 12 bis 21 Uhr abholen. Geliefert wird zwischen 17 und 21 Uhr. Es werden auch Gutscheine ausgestellt. Bestellungen in der Brandenburger Straße 19 in Fürstenberg/ Havel, Telefon: 033093/6 04 68.

Von Martina Burghardt