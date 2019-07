Himmelpfort

Am kommenden Wochenende soll es wieder bunt und fröhlich zugehen auf der Himmelpforter Klosterwiese. Anlässlich des traditionellen Dorffestes wird es am Sonnabend, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, ein buntes Markttreiben mit Kunsthandwerksständen, kulinarischen Besonderheiten, Musik und einem vielfältigen Mitmachmachangebot für Kinder geben.

Das Fest wird musikalisch begleitet von den Spielleuten Erdenmut. Abends gibt es ein Live-Konzert mit der Gibsy-Jazz-Band Temmingberg aus Berlin. Neben einigen Mitmach-Aktionen für Kinder wird am Sonntag wieder der Kaffenkahn aus Fürstenberg am Haussee anlegen und kleine Ausfahrten für die Gäste anbieten. Das Café des Weihnachthauses in Himmelpfort wird für die Gäste geöffnet sein.

So sieht das Programm im Einzelnen aus: Am Sonnabend, 20. Juli, geht es um 10 Uhr, zur Eröffnung kommen die Spielleute Erdenmut. Bis 19 Uhr geht das bunte Markttreiben mit kulinarische Besonderheiten auf der Klosterwiese mit Mitmach-Aktivitäten für Kinder: Drechseln, Kinderschminken, Seifenblasenzauber, außerdem Wasserspiele mit der Freiwilligen Feuerwehr Himmelpfort, Keramik anmalen, Seifen selber herstellen.

Um 11, 13 und 15 Uhr beginnt das Puppentheater „Tippetei Zauberei“ mit dem Theater Klinger in der Klosterruine. Von 12 bis 16 Uhr ist Kinderreiten auf den Mulis und Ponys der Familie Rensch aus Lychen möglich. Von 12 bis 17 Uhr gibt es Ausfahrten auf dem historischen Kaffenkahn aus Fürstenberg. um 14, 16 und 18 Uhr beginnt die Lesung „Gespräche im Kloster“ in der Kirche mit Corry Sindern aus Himmelpfort. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit der Gipsy-Jazz-Band Temmingberg. Am Sonntag, 21. Juli, geht es ebenfalls um 10 Uhr auf der Wiese weiter. Das Programm am zweiten Tag bis auf das Puppentheater ist weitgehend deckungsgleich.

Die Lesungen sind am Sonntag um 11, 13 und 15 Uhr. Um 16 Uhr gibt es ein Konzert mit dem Chor „Die Havellerchen“ in der Kirche. Ab 18 Uhr folgen Lieder sowie der Tanz zum Abschluss mit den Spielleuten Erdenmut. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang sind jedoch erbeten. Für die Kinderaktivitäten wird jeweils ein kleiner Obolus erhoben.

Von MAZonline