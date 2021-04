Fürstenberg

In der Zeit vom 2. bis zum 9. April verschafften sich bisher unbekannte Personen durch Einschlagen einer Fensterscheibe an der Eingangstür Zutritt zu einem sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Fürstenberg. Mit den Tätern verschwanden auch etwa 300 Meter Heizungsrohre aus Kupfer. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau benannt werden.

Von MAZonline