Fürstenberg

Eine 88-jährige Fürstenbergerin meldete sich am Dienstag bei der Polizei und gab an, bestohlen worden zu sein. Aus ihrem Einfamilienhaus wurden ihr am Vormittag Halsketten, Ringe und Ohrschmuck entwendet. Die Seniorin befand sich zur Tatzeit im Garten und konnte noch zwei ihr unbekannte Frauen beim Verlassen des Grundstücks sehen. Diese konnten jedoch auch in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Von MAZonline