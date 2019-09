Fürstenberg/Havel

Nach vier Jahren verlässt Eckhart Altemüller die Evangelisch-lutherische Gemeinde in Fürstenberg/Havel. Bei einem Gottesdienst am Sonntagnachmittag verabschiedeten sich seine Weggefährten aus dieser Zeit bei ihm und seiner Frau. Die künftige Wirkungsstätte von Pastor Altemüller befindet sich in der Nähe von Bonn, in Bornheim und Alfter. Bis Ende September wird es noch einige Gottesdienste mit ihm geben. Ende September zieht er um.

Pastor Eckhart Altemüller. Quelle: Uwe Halling

Doch zunächst brachte er in seiner Predigt am 11. Sonntag nach Trinitatis den zahlreichen Besuchern des Gottesdienstes einen „sperrigen und widerborstigen Bibeltext“ näher – Hiob 23 – und schlug dabei den Bogen zu dem Zusammenhang zwischen Schuld und Ergehen, zwischen Handeln und den Konsequenzen. Sein Beispiel dazu bewegt die Menschen in Fürstenberg: „ Wenn man auf den Feldern Fäkalien aus Niedersachsen verklappt, wird das Grundwasser mit Nitrat verseucht“, so Altemüller, der in seiner Predigt auch sehr persönlich über das „richtige Verhalten“ nachdachte. Denjenigen, die sich an diesem Wahlsonntag als Kandidaten aufstellen ließen und sich damit für die Gesellschaft einsetzen wollen, zollte er Achtung und Respekt, ob sie am Ende Verlierer oder Gewinner sein würden.

Pröpstin dankt dem Theologen

Für seine neuen Aufgaben gab Pröpstin Britta Carstensen der Propstei Neustrelitz des mecklenburgischen Kirchenkreises Evangelisch-lutherische Kirche in Norddeutschland, Pastor Altemüller frei und erteilte ihm ihren Segen. „Wir verlieren einen freundlichen, klugen, profilierten Theologen“, sagte sie bei der Verabschiedung. Eckhart Altemüller habe in Fürstenberg manches angestoßen und über den Tellerrand hinausgeblickt. Den Lebendigen Adventskalender, den er eingeführt hat, und der Kontakt zur Gedenkstätte Ravensbrück, nannte sie als Beispiele für die Spuren, die er in der Gemeinde hinterlassen habe. „Bewahre dir die Freiheit und Großzügigkeit“, sagte Britta Carstensen und dankte sowohl ihm als auch seiner Ehefrau für das Wirken im Mecklenburgischen Kirchenkreis. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Kurz vor dem Abschiedsgottesdienst für Pastor Eckhart Altemüller in Fürstenberg/Havel. Quelle: Uwe Halling

Mehrere Wegbegleiter schlossen sich den guten Wünschen an, so unter anderem Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). „Die Gemeinschaft hat sie schätzen gelernt und sieht es als Verlust, dass Sie gehen“, sagte er. „Sie haben Spuren in den Köpfen und Herzen hinterlassen und nehmen hoffentlich etwas aus Fürstenberg mit.“ Robert Philipp dankte Pastor Altemüller für seine „offene, wohl überlegte, faire, konstruktive Herangehensweise“ im Namen der Stadtverordnetenversammlung und der Bürger.

Grüße und Segenswünsche

Freundliche Worte, Grüße und Segenswünsche gab es auch von den Vertretern der anderen Kirchen in Fürstenberg, unter anderem von Pfarrer Michael Ritschel der katholischen St. Hedwigsgemeinde, sowie aus umliegenden Gemeinden. Bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken in der Kirche gab es Gelegenheit, sich persönlich von Eckhart Altemüller und seiner Frau zu verabschieden.

Er selbst wünscht sich mehr Zusammenarbeit der benachbarten Kirchenkreise und Kooperation mit den diakonischen Einrichtungen in der Region Oberhavel. Am nächsten Sonntag findet in Fürstenberg ein Ökumenischer Stadtkirchentag mit einem Fest im Pfarrgarten statt.

Von Martina Burghardt