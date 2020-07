Achtung, Spinner im Wald bei Fürstenberg unterwegs!

Fürstenberg

Mit Hammer und Nägeln war Anja Daher am Freitag in den Wäldern rund um Fürstenberg unterwegs. Die Revierförsterin aus der Landeswaldoberförsterei Steinförde, deren Revier Ravensbrück ist, möchte Spaziergänger vor einer Gefahr warnen, die derzeit in der Region lauert: der Kiefernprozessionsspinner. Mit Nagel und Hammer lässt sich die Raupe dieses Nachtfalters aus der Familie der Zahnspinner, die sich gegenwärtig im Larvenstadium befindet, natürlich nicht vertreiben. Diese Utensilien benötigt Anja Daher, um an viel benutzten Zugängen zum Wald Hinweisschilder anzubringen. Darauf wird vor dem Kiefernprozessionsspinner gewarnt oder besser gesagt – vor seinen Brennhaaren, die ständig abgesondert und vom Wind verteilt werden. Diese Brennhaare können sowohl für Menschen als auch für Tiere gefährlich werden. Führen sie doch bei unmittelbarem Kontakt schnell zu Hautausschlägen und anderen allergischen Reaktionen und können sogar Atemnot verursachen. Darin ähneln sie dem Eichenprozessionsspinner, vor dem in den vergangenen Jahren in Oberhavel immer wieder gewarnt und der vielerorts massiv bekämpft wird.

Warnschilder, die Revierförsterin Anja Daher an Zugängen zu Waldgebieten anbringt, sollen Spaziergänger vor dem Kiefernprozessionsspinner warnen. Quelle: Bert Wittke

Anzeige

Nach zwei Jahren relativer Ruhe ist der Kiefernprozessionsspinnern nun wieder verstärkt in Wäldern gesichtet worden. Anja Daher ist er vor allem rund um Fürstenberg bis hin nach Himmelpfort aufgefallen. Weil die Revierförsterin weiß, dass dort in diesen Tagen viele Einheimische, aber auch zahlreiche Touristen unterwegs sind, hat sie es eilig damit, die Leute zu warnen. Vor dem Anbringen der Schilder wurde das Ordnungsamt der Stadt Fürstenberg darüber informiert, dass der Kiefernprozessionsspinner gegenwärtig sein Unwesen in der Region treibt.

Weitere MAZ+ Artikel

Ansammlung von Kiefernprozessionsspinnern im Wald unweit von Fürstenberg. Quelle: Bert Wittke

„Ich gehe davon aus, dass an diesem Wochenende bei schönem Wetter viele Menschen im Wald unterwegs sein werden, um frische Luft zu tanken“, sagt Anja Daher. Sie rechne aber auch mit Pilzsuchern, die schon mal schauen wollen, ob nach dem Regen der vergangenen Tage etwas zu finden ist. Diese Leute sollten wissen, dass sie um die Gespinste aus weißen Fäden oder die aneinander gereihten Larven besser ein großen Bogen machen. Das gilt auch für Tiere, weshalb sich die Warnung auch an die Hundebesitzer richtet.

Auch Gabrinette Tamm aus Berlin, die am Freitag mit ihrem Hund Laran im Wald unterwegs war, wurde von Revierförsterin Anja Daher auf den Kiefernprozessionsspinner aufmerksam gemacht. Die Berlinerin berichtete, dass sie unterwegs derartige Raupen gesehen und sich gewundert hat. Quelle: Bert Wittke

Wen Anja Daher am Freitag bei ihrer Tour zum Anbringen der Warnschilder traf, den sprach sie sofort persönlich an. So zum Beispiel Gabrinette Tamm aus Berlin, die mit ihrem Hund Laran regelmäßig die Region besucht. Sie habe sich schon gewundert, was das für seltsame Anordnungen haariger Wesen sind, die sie bei ihrem Spaziergang auf und jenseits der Wege gesehen hat, sagte sie. Einige davon habe sie mit ihrer Handykamera fotografiert. Zum Glück hätten sie und auch ihr Hund Abstand gehalten. Ähnlich äußerte sich auch Werner Schulz. Der 82-jährige Fürstenberger war am Freitag ebenfalls im Wald unterwegs und wurde von der Revierförsterin auf den Kiefernprozessionsspinner aufmerksam gemacht. Der Senior war darüber sehr erstaunt, weil er bislang noch nichts davon gehört hatte, versprach aber, sich in Acht zu nehmen.

Die Revierförsterin Anja Daher zeigt dem 82-jährigen Fürstenberger Werner Schulz, der am Freitag im Wald spazieren ging, was auf den Warnschilder steht. Quelle: Bert Wittke

Ein Ende der Gefahr ist bereits abzusehen. Anja Daher geht davon aus, dass sich die Raupen in etwa zwei bis drei Wochen in der Erde, wohin sie sich nach den nächtlichen „Fressattacken“ immer wieder zurückziehen, verpuppt haben werden. Anschließend verwandeln sie sich in Falter und erheben sich in die Lüfte. Dann ist der ganze Spuk wieder vorbei.

Die Raupen des Kiefernprozessionsspinners bewegen sich in einer langen Reihe hintereinander zu den Fressplätzen auf den Kiefern und zurück zu den Orten am Boden, wo sie sich in die Erde eingraben. Quelle: Bert Wittke

Im Gegensatz zu den Eichenprozessionsspinnern, die in mehreren Reihen nebeneinander unterwegs sind, schlängeln sich die Raupen des Kiefernprozessionsspinners in einer mehr oder weniger langen Reihe – Spaziergänger sollen schon bis zu 85 Raupen hintereinander gezählt haben – über die sandigen Kiefernwaldwege, von denen es rund um Fürstenberg eine ganze Menge gibt. Die ausgesprochen trockenen und sehr heißen Sommer der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass Eier und Puppen des Spinners gut über die zudem recht milden Winter gelangt sind. Folglich war damit zu rechnen, dass sich der Kiefernprozessionsspinner irgendwann wieder in großer Zahl vermehren würde. Die wirtschaftlichen Schäden, die der von Kiefernnadeln lebende Spinner anrichtet, sind eher gering. Deshalb wird wegen seines Auftretens auch nicht die chemische Keule geschwungen, wie das beim Eichenprozessionsspinner der Fall ist.

Unmittelbare Kontakte zu den Raupen des Kiefernprozessionsspinners, so rät Revierförsterin Anja Daher, sollten vermieden werden – von Mensch und Tier. Quelle: Bert Wittke

Aber Kontakte mit dem Kiefernprozessionsspinner sollten Mensch und Tier dennoch meiden. Deshalb wird Anja Daher noch bis Anfang kommender Woche überall dort, wo e nötig ist, Warnschilder anbringen.

Von Bert Wittke