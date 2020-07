Fürstenberg

In der „Alten Reederei“ in Fürstenberg gibt es wieder jeden Freitagabend eine Kinovorstellung. Start war in der vergangenen Woche. „Alle Filme sind so gewählt, dass sie eventuell auch draußen gezeigt werden können“, sagt Kirsten Poggendorff vom Brückenschlag-Verein. „Denn falls der Sommer sich doch noch entscheidet, einer zu werden, wollen wir unser Hofkino öffnen.“ Es sei sehr schön gewesen, „wieder einen Film auf der großen Leinwand zu zeigen. Und auch die Zuschauer haben sich ausgesprochen darüber gefreut. So ein gemeinsames, konzentriertes Erlebnis ist eben doch etwas anderes als Filme am Computer oder auf dem Fernsehbildschirm zu sehen. Natürlich war die Vorstellung ausverkauft.“

Am Freitag, 17. Juli, läuft um 20 Uhr der französische Film „Die schönste Zeit unseres Lebens“ von 2019. Der in die Jahre gekommene Victor kann sich nicht mit seinem Alter anfreunden. Seine Frau hält sein ewiges Nörgeln nicht mehr aus und setzt ihn kurzerhand vor die Tür. Sohn Maxim will Abhilfe schaffen und schenkt ihm eine „Zeitreise“, organisiert von einer Eventagentur. Viktor wählt den Tag, als er in den 70er Jahren seine Frau kennenlernte. Anfangs skeptisch, lässt er sich immer mehr in den Bann der Erinnerungen ziehen.

Anzeige

Und die Kulisse aus Neonlichtern, Schlaghosen und Zigarettenrauch wird zu einer Reise, in der die betörende Schauspielerin Margot die Grenze zwischen damals und heute verschwimmen und Viktor spät die Gegenwart in neuem Licht sehen lässt. Eine romantische Komödie der anderen Art.

Weitere MAZ+ Artikel

In das kleine Kammerkino können wegen der Vorschriften rund um das Coronavirus nur sieben Leute. Am 24. Juli ist der Udo-Lindenberg-Film „Mach dein Ding“ zu sehen, am 31. Juli, „Little Women“ und am 7. August der deutsche Film „Undine“.

Mehr Infos zum Kinobesuch sind auf der Seite des Brückenschlag-Vereins www.brueckenschlagfuerstenberg.de zu finden.

Von MAZonline