Altthymen: Das Nordlicht von Oberhavel

Altthymen

„Wir sind kein Kaff. Wir sind das Nordlicht von Oberhavel“, sagt Manfred Saborowski und macht dabei einen Gesichtsausdruck, der keinen Widerspruch duldet. Und dann huscht doch plötzlich ein Schmunzeln über das Gesicht des Ortsvorstehers und der 65-Jährige fügt hinzu: „Fürstenberg ist eigentlich nur ein Vorort von uns.“

Altthymens Dorfkirche hat kein Dach mehr. Aber gerade das macht das Gotteshaus so anziehend für Heiratswillige. Quelle: Uwe Halling

Streicht man einmal alle Übertreibungen weg und überhört die Ironie dieser Worte, steht dennoch eines fest: Der 112-Seelen-Ort Altthymen ist ein liebenswertes Dörfchen inmitten einer wunderbaren Natur und mit einem engagierten Ortschef und vielen interessanten Einwohnern und Baulichkeiten. Und das fängt nicht zufällig bei der Kirche an. Das Gotteshaus mit dem Schlag mittelalterlichen Glocken ist beliebt. Nicht nur bei den Einwohnern. Nein, aus ganz Deutschland strömen jährlich 20, 30 Paare und mehr nach Altthymen, um dort „Ja“ zueinander zu sagen. Der Grund: Es kann dort in einer Kirche, zugleich aber unter freiem Himmel geheiratet werden. Denn das Gotteshaus hat kein Dach. Wer es betritt und den Vorraum durchschritten hat, merkt davon zunächst noch nichts.

Ortsvorsteher Manfred Saborowski weiß viel über die Kirche von Altthymen zu berichten. Quelle: Uwe Halling

Doch sowie sich die Tür zum Kirchenschiff öffnet, betritt der Besucher eine grüne Wiese und hat nach oben freie Sicht auf das Himmelszelt. Wunderbar dekoriert, hergerichtet und bei Bedarf auch beleuchtet, finden Brautpaare und deren Gäste ein Ort vor, der an Atmosphäre und Romantik seinesgleichen sucht. Und das alles, weil 1945 der einzige Schuss auf das Dorf ausgerechnet das Dach der Kirche treffen musste, das dabei beschädigt wurde. Als ein umgestürzter Baum dem Dach weiter zusetzte, fand dort 1962 die letzte kirchliche Trauung statt, dann wurde das Dach abgetragen und dessen Holzbalken zur Restaurierung anderer Gotteshäuser verwendet. „Immerhin – seit 2010 hat die Stadt Fürstenberg 70 000 Euro in das denkmalgeschützte Haus gesteckt“, erzählt Manfred Saborowski. Damit sei zum Beispiel 2011 das Mauerwerk gesichert worden. Er habe sich, so der Ortschef, in der Folgezeit dafür stark gemacht, die Kirche zu einem Trauort der Stadt Fürstenberg zu machen. Mit Erfolg. 2013 habe bereits die erste Anmeldung für eine Eheschließung in der Kirche zu Altthymen vorgelegen. Ein Jahr später wurde dort das erste Paar dort getraut. Der Ortsvorsteher findet das klasse. „Das beschert uns jährlich zwischen 800 und 1000 Besucher“, ist er sich sicher. Und die kämen nicht nur aus der Nähe, sondern zum Beispiel auch aus Hamburg und München, Leipzig und Dresden. Auf dem Kirchhof entdeckt der Besucher nicht weniger als zehn Gräber der Familie Dahms. „Das war die Dorfschulzenfamilie, die zugleich auch Namensgeber für unseren kleinen Ortsteil Dahmshöhe war“, erklärt Manfred Saborowski.

Die Grabstätte von Leutnant G.S. Muratow. „Die wohl kleinste Kriegsgräberstätte weit und breit“, sagt Ortsvorsteher Manfred Saborowski und fügt hinzu: „Und sie befindet sich jetzt auf Privatland, mitten im Garten der heutigen Hauseigentümer.“ Quelle: Uwe Halling

Vor einem Haus, dem einstigen Gut Hohen Thymen, das in Kriegszeiten auch als Lazarett diente, befindet sich ebenfalls eine Grabstätte. Dort wurden im April 1945 der Leutnant G.S. Muratow und drei unbekannte Rotarmisten beerdigt. Die Rotarmisten wurden später umgebettet, der Leutnant nicht. „Die wohl kleinste Kriegsgräberstätte weit und breit“, sagt der Ortsvorsteher und fügt hinzu: „Und sie befindet sich jetzt auf Privatland, mitten im Garten der heutigen Hauseigentümer.“

Der Vorstandsvorsitzende des MYSA e. V. Michael Donner schwärmt von Altthymen und der wunderbaren Umgebung. Quelle: Uwe Halling

Am Rande des Ortes liegt Schloss Altthymen, ab 1945 Waisenhaus, dann Schule und bis zur Wende Erholungsheim des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes der DDR. Jetzt hat sich dort MYSA eingemietet. Der Verein betreut behinderte Menschen mit einem sehr hohen Assistenzbedarf und stark herausforderndem Verhalten. „Uns gibt es seit zweieinhalb Jahren“, sagt der Vorstandsvorsitzende Michael Donner. Ab Februar sei der Verein hier am Ort so richtig durchgestartet und plane eine Wohngemeinschaft mit vier Leuten. Zwei seien schon da. „Wir sind alle unheimlich angetan von der herrlichen Gegend“, schwärmt Michael Donner, der in der Umgebung gern noch weitere Gebäude für Wohngemeinschaften nutzen würde.

Liselotte Baertz hat in Altthymen einen Kräutergarten angelegt. Den hegt und pflegt die 81-jährige ehemalige Drogistin mit sehr viel Herzblut. Quelle: Uwe Halling

Einen kleinen Kräutergarten hat Liselotte Baertz in Altthymen angelegt. Die 81-Jährige, die 2004 von Berlin kam, hofft darauf, dass ihr der MYSA e. V. demnächst helfen wird, alles in Ordnung zu halten. Die Leute können sich hier alles anschauen und ich zeige ihnen auch viel“, sagt die gelernte Drogistin, die Kräuteröle, Apfelessig oder Johanniskrautöl selber herstellt. „Ich liebe Pflanzen“, sagt Liselotte Baertz. „Bin quasi im Garten aufgewachsen.“

Jörg Friedrich ist aus dem Erzgebirge nach Altthymen gezogen und fühlt sich dort pudelwohl. Quelle: Uwe Halling

Bis aus dem erzgebirgischen Schwarzenberg ist Jörg Friedrich nach Altthymen gekommen und hat dort die ehemalige Bürgermeisterei beziehungsweise den früheren Kindergarten gekauft. Jetzt verbringt der 62-Jährige seinen Lebensabend im Dorf. „Ich finde es toll, dass es hier so viel Wasser in der Umgebung gibt“, sagt der Rentner. Er habe es jedenfalls noch nie bereut, nach Brandenburg gekommen zu sein.

Von Bert Wittke