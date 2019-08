Altthymen

Vier Bäume sind ein Anfang – mit einer symbolischen Pflanzung begann am Sonnabend in einem kleinen Waldstück nahe Altthymen bei Fürstenberg etwas, was das Zeug zu etwas Größerem haben könnte. Das wünschen sich die Initiatoren von der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Oberhavel ( MIT), allen voran Beisitzer Olaf Bechert und die stellvertretende Vorsitzende Verica Graeve-Dietz.

„Es werde immer gesagt, das Klima wandelt sich und man müsse etwas tun. Es würden höhere Steuern kommen. Wir wollen nicht warten und wir wollen etwas tun“, erklärte Graeve-Dietz am Sonnabend. Die Initiative dazu sei von Olaf Bechert ausgegangen. Was daraus entstanden ist, veranschaulichten die beiden MIT-Vertreter vor Ort.

Einen Hektar misst das Waldstück

Mit Hilfe von Anke Schneider, die beruflich als Revierförsterin in dieser Gegend tätig ist, kam Kontakt zur Familie Janzen zustande. Sie sind Privatwaldbesitzer, stammen eigentlich vom anderen Ende der Republik, erzählte Mathias Janzen. Er war mit seiner Frau Christin angereist, kam extra aus der Heimat nahe der holländischen Grenze. „2006 haben meine Eltern hier Wald gekauft, wir sind über die Jagd in diese Gegend gekommen“, erzählte er. Als Anke Schneider die Familie ansprach, seien sie sofort begeistert gewesen. Ein geeignetes Waldstück, etwa einen Hektar groß,war schnell gefunden und auch Schauplatz des Treffens am Sonnabend.

Rund 100-jährige Kiefern stehen dort. „Die wachsen etwa noch 30, vielleicht 40 Jahre. Dann ist Schluss mit dem Wachstum, erklärte Anke Schneider. Darunter finde sich kaum etwas: Ein Brombeerstrauch, Gräser und jede Menge Brennnesseln. Dabei habe der Boden nichts mit der sprichwörtlichen Streusandbüchse der Mark zu tun. Wie geschaffen für eine Baumart wie die Rotbuche, von der die ersten vier Setzlinge am Sonnabend in die Erde gebracht und ordentlich angegossen wurden.

Im Oktober sollen 3000 Buchen folgen

3000 weitere sollen im Oktober – der eigentlichen Pflanzzeit für Bäume – folgen, kündigten Olaf Becher und Verica Graeve-Dietz an. Dank finanzieller Hilfe einiger MIT-Mitglieder stehen so viele Setzlinge bereit. Bis sie in die Erde können, wollen die Eigentümer des Waldstücks dieses noch ordentlich vorbereiten: „Wir werden bis Oktober den Boden mit einem Kaltblut pflügen und auch einen Wildschutzzaun werden wir ziehen“, versprach Christian Janzen. Damit sollen die jungen Bäume vor Verbiss etwa durch Rehe geschützt werden.

Die Bäume sollen etwas für das Klima tun. Quelle: Uwe Halling

Ist das erledigt, sollen die Pflanzen in die Erde gebracht werden. Und zwar von Schülern aus dem Landkreis. Die sind bis dahin noch zu finden – dass diese gelingt, davon sind die Initiatoren überzeugt. Schließlich gebe es auch in Oberhavel viele Jugendliche, die sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen. „In einigen Jahren können sie dann hierher kommen und sagen: ´Den habe ich gepflanzt und der wird älter als ich´, ußerdem ist das eine konkrete Möglichkeit, der Umwelt zu helfen“, so Graeve-Dietz. Und die älteren können mit ihren Enkeln in den Wald gehen, ergänzte Bechert. Ihnen die Natur nahe bringen.

Anmeldung zur Pflanzaktion auf der Webseite

Er freue sich besonders, dass die MIT diese erste Aktion in Sachen Umwelt „bei uns im Norden des Landkreises stattfinden lässt. Da, wo sie hingehört“. Er wollte die Gelegenheit auch nutzen und auf die Webseite hinweisen, die extra für diesen Anlass erstellt wurde. „Seit einer Stunde ist sie online und unter der Adresse www.wir-pflanzen-zukunft.de zu erreichen“, so Bechert. Dort gebe es auch weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten für Interessenten. „Ich denke, dass der Wald voller Menschen sein wird, das habe ich so im Gefühl“, freute sich Bechert schon auf den 26. Oktober. Und rief zur Beteiligung auf: „Geht auf unsere Webseite, tragt euch ein!“

Läuft alles nach Plan, ist diese Pflanzaktion nur der Auftakt für weitere. Dass mit mehr Bäumen viel für die Umwelt getan werden kann, sei unstrittig, so Verica Graeve-Dietz. Auf kompetente Hilfe von Anke Schneider kann die MIT dabei zählen. Beruflich ist sie in ihrem Revier natürlich schon mit dem Umbau vom Nadel- zum Mischwald beschäftigt. Mit dieser Aktion biete sich die Gelegenheit, auch die Privatwaldbesitzer zu erreichen. Dafür opfere sie gern etwas von ihrer Freizeit, schmunzelte sie. Zumal „diese Fläche hier geradezu nach Buchen schreit“, sagte die Försterin.

Bei der Pflanzaktion am 26. Oktober werde sie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für den Transport und die Verpflegung sorgt die MIT, versprachen Graeve-Dietz und Bechert.

Von Björn Bethe