Amtsgericht Zehdenick: Partnerin krankenhausreif geschlagen

Zehdenick/Fürstenberg/Havel

Zwei Fälle wurden am Donnerstag vor dem Strafrichter am Amtsgericht Zehdenick verhandelt. Zum einen ging es um Beleidigung einer Richterin, zum anderen um gefährliche Körperverletzung.

72-Jähriger beleidigt Richterin

Zum ersten Fall: Der Granseer Bernd H. hatte wegen Bedrohung einen Strafbefehl erhalten, gegen den er Einspruch erhob. In dieser Angelegenheit sollte ursprünglich am Amtsgericht Waren (Müritz) verhandelt werden. Der 72-Jährige, Sympathisant der sogenannten „Reichsbürger“, erschien jedoch nicht zur Verhandlung. Stattdessen schickte er der Richterin ein Schreiben, in dem er sie unflätig beschimpfte. Die Beamtin erstattete deshalb Anzeige. Daraufhin bekam der Angeklagte einen Strafbefehl in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro von der für ihn zuständigen Staatsanwaltschaft Neuruppin auferlegt. Auch dagegen legte er in der Folge Einspruch ein, erschien aber nicht zu der deshalb vom Amtsgericht Zehdenick angesetzten Verhandlung. Daraufhin beantragte der Staatsanwalt den Einspruch zu verwerfen. Dem stimmte der Richter zu und verurteilte den abwesenden Angeklagten zur ursprünglichen Strafbefehlshöhe von 1350 Euro. Sollte Bernd H. keinen triftigen Grund für sein Fernbleiben vorweisen, ist das Urteil rechtskräftig.

Partnerin den Unterkiefer gebrochen und gewürgt

Im zweiten Fall ging es um einen folgenschweren Beziehungsstreit, bei dem Eifersucht und Alkohol eine große Rolle spielten. Sven S. habe laut Anklage seine damalige Lebensgefährtin am Abend des 7. Juli vorigen Jahres krankenhausreif geschlagen. Ein gebrochener Unterkiefer, Schnittwunden, verursacht von am Boden liegenden Bierflaschenscherben, und Würgemale am Hals des Opfers waren die traurige Bilanz dieser brutalen Auseinandersetzung. „Die Verletzungen tun ihm leid“, sagte sein Verteidiger für den Angeklagten. Der habe in der Untersuchungshaft genug Zeit zum Nachdenken über sein Handeln gehabt. Sein Mandant sei an dem Abend stark angetrunken gewesen (drei Promille). Es ging wohl um 50 Euro und ein kaputtes Handy, versuchte der Anwalt das Ausrasten des 41-Jährigen zu erklären. „Er hat sie geschlagen und getreten“, räumte der Verteidiger ein.

Betrunken Schläge und Tritte verteilt

„Im Juni 2020 sind wir – mein 13-jähriger Sohn, meine siebenjährige Tochter und unsere gemeinsamen Zwillinge (2) – in die Wohnung in Fürstenberg/Havel zusammengezogen“, sagte Carmen F. als Zeugin vor Gericht aus. Und weiter zu dem Tatabend: „Er kam stark angetrunken nach Haus und war überdreht und unhöflich. Er hat meinen Sohn beleidigt“. Er habe sie geschubst und sie sei zu Boden gestürzt. „Er ist auf mich rauf gesprungen und hat mich am Hals gewürgt“, schilderte die 35-Jährige unter Tränen und in Erinnerung an die Schläge und Tritte. Ihr Sohn sei rettend dazwischen gegangen. Polizei und später das Jugendamt schritten ein.

Der Sohn war als Augenzeuge nicht zur Verhandlung erschienen. Auf dessen Aussage will das Gericht jedoch nicht verzichten und wird ihn am 10. Juni zum Fortsetzungstermin hören. Dann wird auch ein Urteil gefällt.

Von Helmut Schneider