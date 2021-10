Fürstenberg/Havel

Unbekannte versuchten in de Nacht zu Sonnabend in der Berliner Straße in Fürstenberg durch Einschlagen der Rückscheibe in einen Renault-Transporter einzubrechen. Im angrenzenden Mehrfamilienhaus konnten Anwohner den Lärm hören und die Täter stören. Die Sie flüchteten mit einem anderen Auto. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 250 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline