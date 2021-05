B 96: Fürstenberger sind gegen eine Stadtautobahn

Fürstenberg/Havel

Eine Verlagerung der B-96-Ortsdurchfahrt ein paar hundert Meter weiter nach Westen ist keine Lösung für lärm- und abgasgeplagte Fürstenberger. Dass diese Variante für eine „Ortsumfahrung“ dem Auftraggeber, also dem Bund, vom Brandenburger Infrastrukturministerium vorgeschlagen wurde, sorgte in den vergangenen Wochen für viele Diskussionen in der Wasserstadt. Die Überraschung war groß, denn bisher galt die Westvariante durch den Wald als Favorit, so hatten es die Planer immer wieder erklärt. Die Prüfung anderer Routen, vor allem der innerstädtischen, galt eine Zeit sogar als Formsache.

Rechtliche Schritte gegen Mittelvariante geprüft

Obwohl es praktisch keine Möglichkeiten gibt, Einfluss auf das Vorhaben des Bundesverkehrsministeriums zu nehmen, will sich die Stadt vor der Verkündung einer endgültigen Entscheidung Gehör verschaffen und Protest einlegen. Außerdem werden rechtliche Schritte gegen die Mittelvariante geprüft. Die nötigen Beschlüsse dazu fasste die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag. Allerdings nicht ganz einstimmig, denn in den Formulierungen wird auf die bisher favorisierte Westvariante verwiesen, die der Großteil der Stadtverordneten weiterhin für realistisch hält. Lediglich aus den Reihen der Grünen, also der Fraktion Vielfalt, sowie der Fraktion AfD, gab es Bedenken.

Grüne halten Tunnel oder überdeckelten Trog für denkbar

Die meisten Argumente waren in den vorhergehenden Sitzungen ausgetauscht worden. Dennoch kam es am Donnerstag noch einmal zu einer Grundsatzdiskussion, bei der sich auch Einwohner zu Wort meldeten. Eine Entlastung des Stadtkerns ist notwendig, daran gibt es nach wie vor keinen Zweifel. „Wir Grünen sind erleichtert, dass der Bau einer Straße durch den Naturpark zwischen Röblinsee und Peetschsee abgeblasen worden ist“, sagte Bernhard Hoffmann, Sprecher des Ortsverbandes Fürstenberg von Bündnis 90/Die Grünen. „Aber die jetzt geplante Mittelvariante, auf der der Verkehr mit Tempo 100 auf einer Brücke über der Havel rollen soll, ist ein Alptraum und muss verhindert werden.“ Sollte die Trassenbündelung kommen, müssten die Belastungen für die Bürger gering gehalten werden. Das könne aus Sicht der Grünen durch einen Tunnel unter der Havel, einen überdeckelten Trog zwischen Havel und Gelderner Straße oder mit Tempo 50 zwischen Bürgersee und Havel erreicht werden.Die meisten Stadtverordneten sehen die Untertunnelung als unrealistisch an, vor allem aus Kostengründen. „Alle haben bisher gesagt, ihr werdet keinen Tunnel bekommen“, erinnerte beispielsweise Thomas Burmann (CDU) an bisherige Veranstaltungen dazu. Die Mittelvariante würde erhebliche Auswirkungen auf die Stadt- und Gewerbeentwicklung haben, gab Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) zu bedenken. Er richtete einen „dringenden Appell“ an die CDU-Fraktion, die „Parteischiene“ zu nutzen, um auf die berechtigte Sorge der Fürstenberger aufmerksam zu machen.

Raimund Aymanns hält Pläne für einen „städtebaulichen Sündenfall“

Eine Schneise durch den Wald zu schlagen, der ohnehin in einigen Jahren abgeholzt werden wird, hält unter anderem Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) für weniger schädlich, als den Fürstenbergern mit einer Stadtautobahn eine Dauerbeschallung zu verschaffen. „Es kann keiner ernsthaft wollen, dass der Verkehr mit 100 km/h durch die Stadt rollt“, sagte er und nannte die jetzigen Pläne einen „städtebaulichen Sündenfall“. „Lasst uns zusammenhalten und diesen nicht nachvollziehbaren Blödsinn verhindern“, so Raimund Aymanns. Er vermisse diejenigen Protestler, die gegen eine Steganlage auf dem Röblinsee klagen, sagte er.

„Wenn so viel Geld für eine neue Straße ausgegeben wird, muss das Verbesserungen bringen“, sagte Robert Schulzke (Vielfalt). „Wir wollen eine schönere Stadt.“ Er konnte den Beschlüssen nicht zustimmen, weil die Westvariante nicht die Lösung im Sinne des Naturschutzes sei.

Philipp Berg: Mit einer Stimme gegen die Mittelvariante

Nicht das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren, mahnte Philipp Berg (Vielfalt) an. Er kenne niemanden, der die Mittelvariante wolle, sagte er. „Wir sind uns einig, deshalb sollten wir uns bitte mit einer Stimme dagegen stellen.“ Um zu verdeutlichen, welche Lärmschutzbauten entlang der neuen Straße durch Fürstenberg entstehen würden, verwies er auf die Höhe der Mehrzweckhalle von sieben Metern. Angekündigt seien Lärmschutzwände von sechs Metern.

Unverzüglich wird der Bürgermeister nun Briefe an den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und an den Staatssekretär und Vorsitzenden des Projektbegleitenden Arbeitskreises B 96 Uwe Feiler (CDU) schicken und über die Ablehnung der Mittelvariante informieren. Außerdem wird die rechtliche Prüfung der Empfehlung des Landes Brandenburg zum Bau einer Ortsumfahrung im Stadtgebiet eingeleitet.

Von Martina Burghardt