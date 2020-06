Fürstenberg/Havel

Mittendurch, an der Bahnstrecke entlang oder doch westlich um den Röblinsee herum – diese Möglichkeiten sehen die Planer derzeit für die Ortsumfahrung von Fürstenberg/ Havel. Einer Antwort auf die Frage, in welche Richtung es denn nun gehen soll, wollte man eigentlich schon im vergangenen Herbst, dann endlich im April dieses Jahres im projektbegleitenden Arbeitskreis näher gekommen sein.

Wo sollen die Ortsumfahrung von Fürstenberg/Havel langgehen? Mittendurch, an der Bahnstrecke entlang oder doch westlich um den Röblinsee herum – diese Möglichkeiten sehen die Planer derzeit für die Ortsumfahrung von Fürstenberg/Havel. Was denken Sie? An der Bahnstrecke entlang Westlich um den Röblinsee Mitten durch Fürstenberg Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Wo sollen die Ortsumfahrung von Fürstenberg/Havel langgehen? Wo sollen die Ortsumfahrung von Fürstenberg/Havel langgehen? So haben unsere Leser abgestimmt An der Bahnstrecke entlang

Westlich um den Röblinsee

Mitten durch Fürstenberg Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Doch es gab Verzögerungen und obendrein die Coronakrise. Gleichwohl versicherte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) in der Stadtverordnetenversammlung Ende Mai: „Die Planung wird fortgeführt. Es fanden verschiedene Treffen zwischen der Verwaltung und dem Landesbetrieb Straßenwesen statt.“ Der bereits angekündigte Besuch eines Vertreters des Landesbetriebes Straßenwesens in dem Gremium wird nun nachgeholt.

Sitzung zum Thema am Donnerstag, 25. Juni, in der Mehrzweckhalle

Für die Sitzung am Donnerstag, den 25. Juni, haben sich sogar gleich mehrere Fachleute vom Landesbetrieb Straßenwesen sowie aus dem Bundesverkehrsministerium angekündigt. Die einen stellen die Vorzugsvarianten im Detail vor, die anderen wollen die Stimmung ergründen, die in der Stadt Fürstenberg/ Havel im Zusammenhang mit der Ortsumgehung herrscht. Die Versammlung wird in der Mehrzweckhalle stattfinden, damit trotz der Mindestabstandsregel genügend Platz für interessierte Bürger da ist.

B96 durch Fürstenberg – oft wird es eng. Quelle: Enrico Kugler

Drei der vorgeschlagenen Routen, die künftig die Fürstenberger vom Verkehrslärm und von Abgasen entlasten sollen, führen westlich am Stadtzentrum vorbei, zwei durch das Zentrum. Seitdem die sogenannte Ostvariante wegen des Verlaufes über das Gelände der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück vollständig ausgeschlossen wird, gilt die Westvariante zwischen Fürstenberg und Steinhavelmühle ( Steinförde) als Favorit. Schon 2004 hatten sich Planer und Politiker darauf geeinigt.

Die Stadtverordneten bekräftigten dies in der jüngeren Vergangenheit mehrfach, sind sich darin aber zum Teil uneins mit Bürgerinitiativen und Naturschützern. Im Jahr 2014 ging man noch von Kosten in Höhe von 30,9 Millionen Euro für die neun Kilometer lange, zweispurige Strecke mit Überholfahrstreifen aus. Mit diesen Daten wurde es in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen.

Von Martina Burghardt