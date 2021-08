B-96-Ortsumfahrung Fürstenberg: Ministerium sagt ergebnisoffene Prüfung zu

Fürstenberg/Havel

Eine Mehrheit der Fürstenberger ist in Verbindung mit der geplanten Ortsumfahrung der Bundesstraße 96 für eine Westvariante. Daran, so versicherte Uwe Feiler am Montagabend gegenüber der MAZ, habe sich nichts geändert.

Bundesverkehrsministerium will Landesvorschläge vorbehaltlos prüfen

sich Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete, daraus hat er nie einen Hehl gemacht, ist ein Verfechter der Westvariante und hatte den Einwohnern diesbezüglich unlängst weitere Vorstöße beim Bundesverkehrsministerium versprochen. „Erst heute habe ich wieder Kontakt zu der Bundesbehörde aufgenommen“, sagte er am Montagabend. Dort, und das sei momentan die wichtigste Information, sei eine ergebnisoffene Prüfung der Vorschläge des Landes Brandenburg zugesagt worden. Die Landesbehörden hatten dem Bund bekanntlich die Mittelvariante zur Prüfung vorgelegt, um nicht gegen ihre eigene Landesentwicklungsplanung von 2019 verstoßen zu müssen. In dieser ist festgehalten, dass die Ortsumfahrung nicht durch ein Freiraumgebiet führen dürfe. Im Falle der Westvariante der B 96 bei Fürstenberg durch Waldgelände.

Keine Entscheidung mehr vor der Bundestagswahl

Für gewöhnlich, so Uwe Feiler, folge das Bundesverkehrsministerium in solchen Fällen den Vorschlägen der Landesbehörden. Deshalb werte er es als gutes Zeichen, dass ihm eine ergebnisoffene Prüfung des Landesvorschlages zugesichert worden sei. Es werde, so der CDU-Bundestagsabgeordnete, sicher nicht mehr vor der Bundestagswahl zu einer Variantenentscheidung kommen. Das ändere aber nichts daran, dass er, der er den Bürgern versprochen habe, in dieser Frage als Moderator zwischen Land und Bund zu fungieren, sich weiter um eine möglichst zügige Entscheidung bemühen und sich dabei für eine Westvariante starkmachen werde.

Von Bert Wittke