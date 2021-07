Fürstenberg/Zehdenick

Die Schuldner- und Insolvenzberatung des Märkischen Sozialvereins MSV e.V. ist in den Außenstellen in Zehdenick und Fürstenberg vom 19. Juli bis 6. August urlaubsbedingt geschlossen. Das Beratungsbüro in Oranienburg bleibt geöffnet und ist weiterhin unter der Rufnummer 03301/6 896 930 erreichbar.

