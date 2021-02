Zehdenick/Fürstenberg

Nach nicht weniger als fünf vorangegangenen Verhandlungstagen ging am Montag der Gerichtsprozess gegen eine Frau aus Fürstenberg zu Ende. Bevor der Vorsitzende Richter die Beweisaufnahme schließen konnte, verlas er noch die Vorstrafen der angeklagten Caroline S. – darunter waren mehrfach Verurteilungen wegen Betruges.

Um Betrug ging es auch in dem aktuellen Prozess. Von 2017 bis 2019 hatte die 28-Jährige über Ebay, Facebook und WhatsApp hochwertige Handys gegen Anzahlung angeboten. Die 13 darauf angesprungenen Kunden wissen spätestens durch diesen Prozess vor dem Zehdenicker Schöffengericht, dass sie die von ihnen erhoffte Ware nie bekommen werden. Als Zeugen sagten sie aus, dass die Angeklagte ihnen anfänglich durchaus seriös erschienen war. Ob schriftlich oder mündlich hörten sich die Argumente der Frau wegen der ausbleibenden Lieferung glaubwürdig an, so die Geprellten übereinstimmend (MAZ berichtete).

Straftat fällt in die Bewährungszeit

Diese kriminelle Energie warf der Staatsanwalt in seinem Plädoyer der Angeklagten dann auch als besonders verwerflich vor. Für ihn ist sie des gewerbsmäßigen Betruges in allen Anklagepunkten überführt und schuldig. Aufgrund ihrer erheblichen Vorbelastungen und der Tatsache, dass sie diesen Handybetrug während ihrer Bewährungszeit verübte, käme nur eine Freiheitsstrafe in Frage. Zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis forderte der Ankläger.

Naturgemäß sah der Verteidiger den Fall völlig anders und beantragte einen Freispruch. Er legte den Schwerpunkt seiner Argumente auf die Rolle des damaligen Lebensgefährten seiner Mandantin. Dieser Daniel B. habe die Angeklagte unter Druck gesetzt, sie zu diesen Scheinverkäufen gezwungen und abkassiert. „Es ist unter Zwang passiert, es war eine Drucksituation“, so der Anwalt. Daniel B. habe mit „der Angst vor dem Knast“ seiner Freundin gespielt. Und weiter, „es ging um Leib und Leben“. In solch einem Fall sieht das Gesetz Straffreiheit oder mindestens eine stark verminderte Bestrafung vor, schloss der Jurist seine Ausführungen.

Zwei Stunden über das Strafmaß beraten

Das Gericht zog sich danach zwei Stunden zur Beratung zurück, bevor es zu seinem Urteil fand. Zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe lautete es. Somit blieben die beiden Schöffen und der Vorsitzende beim Antrag des Staatsanwaltes. Die Verurteilte hat für die noch ausstehenden 3500 Euro und die Prozesskosten aufzukommen, hieß es weiter im Urteil.

Das Argument der Verteidigung, es hätte ein „nicht abwendbarer Notstand und Gefahr für Leib und Leben“ für Caroline S. bestanden, wies der Richter zurück. Die Angeklagte hat intensiv mit erheblicher Energie selbst gehandelt. Hätte ein Notstand – wie vom Verteidiger behauptet – bestanden, dann hätte die Angeklagte zwei Jahre Zeit gehabt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist jedoch nicht geschehen.

Von Helmut Schneider