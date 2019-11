Fürstenberg

Zu einem Feier in einem Einfamilienhaus ist es am späten Donnerstagabend im Fuchssteig in Fürstenberg gekommen. Nach Auskunft der Polizei soll der Brand seinen Ursprung an einem Schornstein gehabt haben. Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenberg konnten die Flammen schnell löschen.

Personen kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden. Das soll laut Polizei auch weiterhin bewohnbar sein. Zudem wurde angekündigt, dass Kriminaltechniker das Gebäude am Freitag in Augenschein nehmen werden. Zur Schadenshöhe wurden bislang noch keine Angaben gemacht.

