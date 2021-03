Bredereiche: Ha(n)si lässt die Leute schmunzeln

Bredereiche

„Durch das Fenster sah der Baum immer so kahl aus“, sagt Silvio Kuhn. Der 36-Jährige arbeitet im Friseursalon „Anja“ in Bredereiche. Wenn er von dort nach draußen schaut, fällt sein Blick unweigerlich auf die Kastanie am sogenannten Kreuzungsdreieck. Der Friseur fand den Baum gerade jetzt, so unmittelbar nach dem Winter, irgendwie trostlos. So wie Silvio Kuhn dachte auch Sabine Warnke, eine Kundin des Salons von Anja Schwartzkopff.

Ein Osterhase, der in der Krone einer Kastanie sitzt. „Das ist doch lustig“, findet Sabine Warnke aus Bredereiche. Quelle: Uwe Halling

Gemeinsam überlegten sie, was man gegen das graue Allerlei tun könnte. „Was Witziges wollten wir machen“, sagt Sabine Warnke. „Gerade jetzt in diesen ernsten Corona-Zeiten.“ Die Leute sollten vorbeilaufen oder auch fahren und beim Anblick des Baumes einfach mal schmunzeln. Und weil bald Ostern ist, entstand der Plan, einen Hasen in der Baumkrone zu platzieren. „Das ist doch lustig“, findet Sabine Warnke. „Oder hat schon mal jemand einen Hasen auf einem Baum gesehen?“ Sabines Mann Christian fand die Idee ebenfalls toll und so machte sich ein Trio daran, den Plan umzusetzen. Den Hasen hatte Sabine Warnke noch aus jenen Zeiten daheim, da sie als Tagesmutti viel mit Kindern beschäftigt war. „Und der ist sogar wetterfest“, schwört sie. Schnell waren sich die Baumschmücker einig, mit Hilfe von Ostereiern noch ganz viel Farbe ins Spiel zu bringen. So wurden schließlich an einem Abend gemeinsam Ostereier aufgefädelt, was weit mehr als eine Stunde gedauert hat. „Es sind zusammen rund 300 Stück“, verrät Sabine Warnke und fügt hinzu: „Und alle aus eigenen Beständen.“

Die Kastanie auf dem Kreuzungsdreieck wurde mit einem Hasen und ganz vielen bunten Ostereiern dekoriert. Quelle: Uwe Halling

Vor etwa einer Woche wurde dann eine große Leiter geschultert, an die Kastanie gelehnt und los ging es. „Oh ja, das war schon ganz schön hoch“, denkt Christian an die Aktion zurück. Und weil 300 Eier natürlich viel zu viel für den Baum waren, wurden die Spiersträucher auf dem Kreuzungsdreieck gleich noch mit behangen. „Dabei kamen uns zum Glück Mädchen und Jungen zu Hilfe“, erzählt Silvio Kuhn. Eine Gruppe Hortkinder sei an diesem Tag gerade zufällig unterwegs gewesen und ließ sich das Angebot, beim Schmücken helfen zu dürfen, nicht entgehen. „Mit Büroklammern lassen sich die Eier ganz leicht und vor allem auch fest an den Zweigen der Büsche befestigen“, sagt Sabine Warnke. Und das funktioniere übrigens auch bei Weihnachtsbaumkugeln ganz prächtig.

Auch die Spiersträucher auf der Kreuzung haben noch jede Menge Ostereier abbekommen. Quelle: Uwe Halling

Kaum war das Werk vollbracht, sei ein Auto vorbeigekommen und habe am Dreieck angehalten. Die Scheibe sei heruntergekurbelt worden und ein Opa habe ihnen zugerufen, dass er die Idee ganz toll findet, erinnert sich das Trio. Das war natürlich ein schöner Lohn für all die Mühen. „Und wir haben es ja nicht für uns gemacht“, unterstreicht Sabine Warnke. Die Aktion solle die Leute erfreuen, die vorbeikommen und sie ein wenig heiter stimmen.

Nun halten sich die meisten Auto an Tempo 30

„Und noch etwas haben wir mit der Aktion erreicht“, findet Silvio Kuhn. Die meisten Autos, die an dem „Osterplatz“ vorbeikommen, würde sich jetzt endlich an die dort geltende Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h halten. Weil die meisten Leute eben gucken, was denn da für ein schmucker und quasi tierisch schöner Baum steht, statt daran vorbei zu brettern. Einige würden sogar anhalten und Fotos machen. Inzwischen sind Sabine und Christian Warnke sowie Silvio Kuhn schon dabei, neue Schmuckideen für das nächste Jahr zu entwickeln. „Aber erst einmal kommt Weihnachten“, sagt Sabine und verrät, dass sie und ihr Mann dann mit Vorliebe Haus und Garten schmücken. Das ist immer ein Träumchen“, schwärmt Sabine Warnke. „Ich dekoriere alles, was still steht.“ Bei diesen Worten lacht sie so herzlich, dass niemand an ihrer großen Leidenschaft zweifelt. Und es sei ein Glück, sagt die sie, dass ihr Mann auch so verrückt ist. Mit welcher Anzahl von Lichterketten der jedes Jahr rumhantierte, sei enorm.

„Sieht cool aus“, findet Edwin Marowsky

Doch nun stehe zunächst mal Ostern vor der Tür. „Uns fällt das Daheimbleiben nicht schwer“, ist sich das Rentner-Ehepaar einig. Man habe es doch hier in Bredereiche und Umgebung wunderschön. Erst recht, wo jetzt die Dreieckskreuzung so herrlich ausschaut. Das findet übrigens auch Edwin Marowsky. Der Senior ging am Montag gerade mit „Spike“, dem zehnjährigen Jack Russell Terrier seiner Tochter Gassi. Sieht cool aus“, fand er, als er an der Kreuzung vorbeikam. Der Platz könnte viel öfter geschmückt werden“, meinte er. „Zu jeder Jahreszeit.“ Bei Sabine und Christian Warnke rennt er mit dieser Meinung offene Türen ein. Und Silvio Kuhn hat sicher auch nichts dagegen. Schließlich war es der Friseur, der als Erster beim Blick aus dem Fenster an seinem Arbeitsplatz feststellte, dass der Baum dort auf dem Kreuzungsdreieck irgendwie trostlos wirkt. Doch dem haben Ostereier und Osterhase nun erst einmal eine Ende bereitet.

Etwas Uneinigkeit herrschte noch, ob der Osterhase „Hansi“ oder „Hasi“ heißen soll. Schließlich einigten sich alle Beteiligten auf einen Vorschlag der MAZ: „Ha(n)si“.

Von Bert Wittke